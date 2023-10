Penalità per Hamilton, ma non basta: la FIA riapre il caso

Non è bastata una salatissima multa per chiudere la questione: il “ruolo di modello” di Hamilton per lo sport spinge la Federazione a riaprire il caso

Il Gran Premio del Qatar per Lewis Hamilton è durato meno di un giro, ma non è stato privo di problemi. Il sette volte campione del mondo è stato costretto al ritiro dopo il contatto con il compagno di squadra George Russell. A seguito del quale la monoposto numero 44 è rimasta bloccata nella ghiaia. Hamilton è così sceso dalla vettura, e in preda alla frustrazione ha attraversato la pista a piedi per rientrare ai box, un comportamento che è stato subito investigato dalla FIA al termine del GP del Qatar.



Attraversare la pista con le vetture in movimenti è infatti contro il regolamento, oltre a essere pericolosissimo. La FIA aveva già esaminato la questione la settimana scorsa, assegnando a Hamilton la prima reprimenda della stagione e una multa di 50.000 dollari. “Dopo un incidente al primo giro, il pilota della vettura numero 44 ha abbandonato la monoposto nella ghiaia ed è tornato ai box.” recitava il comunicato della FIA.

“In questo momento ha attraversato la pista e ha raggiunto il bordo interno della pista pochi secondi prima che la vettura numero 63 [Russell] arrivasse ad alta velocità dopo l’uscita dai box. Ha quindi continuato a camminare lungo la pista fino a quando non è uscito. Durante l’udienza il pilota della vettura numero 44 si è scusato molto e ha capito che la situazione avrebbe potuto essere molto pericolosa per lui e per i piloti in avvicinamento. I Commissari Sportivi hanno ribadito che l’attraversamento della pista può causare situazioni estremamente pericolose e i piloti devono essere molto cauti“.

LA FIA PENALIZZA HAMILTON IN QATAR, MA NON E’ FINITA

La questione poteva dirsi conclusa. Eppure, a una settimana di distanza, la FIA ha riaperto il caso di Lewis Hamilton in Qatar. Secondo un portavoce: “La FIA prende atto del fatto che Hamilton si sia scusato durante la successiva udienza. E ha riconosciuto che l’attraversamento ha rappresentato una grave violazione della sicurezza“.



“Tuttavia, in considerazione del suo status di modello, la FIA è preoccupata per l’impressione che le sue azione possono aver creato sui piloti più giovani“. Sembra quindi improbabile che possano essere addizionate ulteriori penalità al pilota. Piuttosto, sembrerebbe che la FIA abbia intenzione di intensificare le sanzioni previste in una situazione del genere, nel caso possa ripetersi.