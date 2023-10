Sulayem: “Aiuteremo Andretti. Non resterà senza motore”

Andretti pronto al via..ma il motore?

FIA conferma il via libera ad Andretti per unirsi alla griglia della F1 non prima del 2025, a condizione che abbia concordato un accordo commerciale con la FOM, il che è tutt’altro che garantito.

Andretti prevede di portare con sé il nome Cadillac in Formula 1, ma i tempi, secondo Sulayem, rendono improbabile che avrà un proprio motore pronto in tempo. Ciò significa che la squadra americana avrebbe bisogno di un accordo come cliente per qualsiasi “incursione” iniziale in Formula 1.

Inizialmente si prevedeva che si trattasse di una fornitura di motori Renault, ma la settimana scorsa è emerso che il pre-contratto che il team aveva con il produttore francese era ormai scaduto e le trattative non erano riprese.

La situazione significa che, per ora, Andretti non ha un contratto fisso per il motore.

Sebbene gli attuali regolamenti sportivi sono progettati per garantire che nessuna squadra rimanga senza la fornitura di un motore, si discute se a una nuova arrivata venga concesso o meno lo stesso privilegio degli attuali concorrenti.

Ben Sulayem afferma di essere chiaro, tuttavia, che Andretti si qualificherebbe a partire dal 2025 o 2026 poiché ha affermato che l’obiettivo a lungo termine è che General Motors/Cadillac produca il proprio motore.

“Lo stiamo chiedendo e lo vedremo”, ha detto Ben Sulayem ai media, riguardo al potenziale di un motore GM.

Ma i motori non si costruiscono in quattro o cinque anni

Ben Sulayem ritiene che l’Appendice 6 del Regolamento Sportivo si applicherà ad Andretti dandogli la possibilità di richiedere una fornitura da uno dei produttori che fornisce il minor numero di team clienti.

Si prevede che questo sarà Honda o Alpine per il 2026, entrambe attualmente impegnate a fornire solo una squadra.

Anche se Audi fornirà prodotti solo per il proprio team di lavoro, le clausole contenute nelle regole implicano che i nuovi fornitori di motori siano inizialmente esentati dal dover rifornire i clienti.

“Funziona così, con le regole nessuno può dire no”

“Se tutte le squadre dicono di no, allora la FIA ha il potere di andare avanti e dire che vengono utilizzati almeno due [produttori di motori], quindi li mettiamo in parità e ne teniamo uno”.

“Non è un segreto, e sono sicuro che sia tra Alpine e Honda, e uno di loro vincerebbe perché queste sono le regole.”

Affinché Andretti possa assicurarsi una fornitura come cliente da Alpine o Honda, dovrebbe presentare una richiesta entro il 1° giugno dell’anno precedente al suo ingresso.

Ma nonostante il punto di vista di Ben Sulayem, ci sono alcuni che non sono così convinti che i regolamenti siano strutturati in modo tale da garantire la fornitura a nuovi team.

Il capo della squadra ad interim dell’Alpine Bruno Famin ha detto che la situazione è complicata, ma la sua azienda rispetterà pienamente qualsiasi decisione. Alla domanda sulla potenziale incertezza sulla questione, ha detto: “Non risponderemo su questo dettaglio. Ci sono molti regolamenti, ci sono i regolamenti sportivi e abbiamo l’Accordo della Concordia”.

Ben Sulayem crede che la spinta a convincere la GM a costruire il proprio motore a lungo termine sia un’ottima notizia per la F1.

“Sono ottimista riguardo all’arrivo della GM con un nuovo motore”, ha detto. “Sono molto ottimista, non solo ottimista“.

“Negli ultimi 20 mesi abbiamo guadagnato due importanti OEM, ovvero Audi e Andretti/GM, con un motore Audi certo, e siamo sulla strada giusta per averne anche uno Cadillac. Direi che è un ottimo risultato.”