Villeneuve elogia Alonso: “è il migliore, vi spiego il perché..”

Jaques Villeneuve ha recentemente dichiarato che Fernando Alonso è il suo pilota preferito in griglia, le sue ragioni? L’ambiziosità e la fame di successo che vede da parte del pilota asturiano fanno la differenza col resto del gruppo

Villeneuve non ha dubbi: “Ammiro Fernando Alonso perché ha ancora fame di successo, è la differenza che fa un grande pilota. Io chiederei ai ragazzi che vorranno fare i piloti in futuro di farlo per pura passione e di non essere come Daniel Ricciardo, tanto per ridere nelle pubblicità e negli eventi commerciali”, ha commentato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Parole di forte stima quelle del campione del mondo ’97 nei confronti del pilota #14, reduce di una stagione a due facce.

Successivamente, il pilota canadese ha esaltato anche Carlos Sainz, che, secondo Villeneuve, è capace di migliorarsi e migliorare la squadra: “Il momento attuale della Ferrari non è positivo, ma fa parte della sua storia. Ci sono momenti molto belli e altri cicli complicati senza vittorie. Mi piace quello che sta facendo Sainz , è migliorato molto e sta aiutando anche la squadra a farlo. Naturalmente , oggigiorno i piloti sono troppo protetti, bisognerebbe dare loro più libertà, anche di commettere errori” ha concluso

El matador dell’Aston Martin

Dando un occhiata ai risultati, Alonso ha subito un “tracollo”. Se consideriamo la sua prima parte di stagione, dove il pilota asturiano era una figura fissa sul podio, ad oggi le sue prestazioni sono notevolmente calate. Colpa della AM23, la quale dopo la prima parte di stagione ottimale, si sta dimostrando una monoposto su cui è difficile lavorare. Gli aggiornamenti portati in passato non sono riusciti a far fuoriuscire Aston Martin dal suo momento “no”, andando difatti a concludere molte gare raggiugendo solo la metà classifica.

Nonostante ciò, Aston Martin deve elogiare Fernando Alonso: il pilota #14 ha ottenuto l’80% dei punti costruttori. Questo dimostra ulteriormente la costanza e il talento del due volte campione del mondo, che nonostante le difficoltà con la sua monoposto, riesce a portare grandi risultati. Tutt’altro invece Stroll, il quale sta affrontando uno dei periodi più bui della sua giovane carriera. Con cinque Gran Premi rimasti fino alla fine della stagione, l’Aston Martin occupa la quarta posizione nel Campionato Mondiale Costruttori con 230 punti.