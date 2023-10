GP Qatar, Russel: “È stata una gara dura”

George Russel ha concluso un eccellente GP del Qatar, con una gara che è stata un vero brivido per il pilota Mercedes

Da un primo giro difficile a una rimonta spettacolare, la performance di George Russel nel GP del Qatar è stata un vero roller coaster di emozioni, mettendo in mostra la sua resilienza e determinazione. Con questa straordinaria prestazione, la squadra di Milton Keynes ha anche inviato un chiaro segnale alla Ferrari nella battaglia per il campionato costruttori. Dopo le deludenti performance a Singapore e Suzuka, l’inglese si innalza a leader della Mercedes, ottenendo un risultato notevole, soprattutto considerando l’incidente al via del Gran Premio.

From P18 to P4. The recovery and fight back was some drive, George. 👏 pic.twitter.com/UdAsNfjViN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 8, 2023



Alla partenza della gara, in un flashback del Gran Premio di Spagna 2016, Russel e Hamilton si toccano, con quest’ultimo costretto al ritiro. Il pilota numero 63 ha una foratura e deve rientrare ai box già al primo giro. Questa necessità cambia radicalmente la strategia di gara, passando da tre a quattro soste. L’inglese avvia una rimonta che lo porta rapidamente a recuperare posizioni, beneficiando anche della decisione congiunta di Pirelli e FIA di estendere la durata di ogni stint a diciotto giri. Russel, sfruttando l’ottima performance della sua Mercedes e una strategia diversificata, chiude il GP del Qatar in quarta posizione.

Le parole del pilota

George Russel, parlando dell’incidente al primo giro, dichiara che: “L’incidente alla prima curva non è stato assolutamente intenzionale ne da parte mia ne da parte di Lewis. La visibilità, in queste monoposto, è difficile, soprattutto durante la gara. C’è del rispetto tra noi due e faremo di sfruttare questo incidente per uscire più forti”. L’inglese, parlando della sua gara, spiega: “Da questo weekend abbiamo tratto molti aspetti positivi. Stavamo mirando al secondo posto nel campionato Costruttori, e questo risultato ci ha portato a superare la Ferrari. Avevamo un ottimo ritmo in mano, quindi possiamo solo essere fiduciosi per le ultime gare stagionali. È stata una gara dura, alla bandiera a scacchi ero molto soddisfatto“.