Nuovo progetto in Formula 1: l’annuncio di Racing Bulls

Una novità a Faenza

Racing Bulls ha appena annunciato un nuovo progetto all’avanguardia nella sua base di Faenza. Nello specifico, l’iniziativa rappresenta “una pietra miliare importante nell’innovazione sostenibile per il motorsport”. Si tratta di una nuova struttura che combina un impianto fotovoltaico all’avanguardia e una cella a combustibile a ossi solidi (SOFC), alimentata direttamente da biometano certificato proveniente da partner locali.

Situato all’interno del Racing Bulls Green Energy Park di Faenza, il progetto assicura alla factory un approvvigionamento energetico stabile e del tutto autosufficiente, contribuendo al tempo stesso al sostegno dell’economia locale. L’ impianto dovrebbe generare in media 4,6 GWh di energia elettrica all’anno, interamente a zero emissioni di carbonio.

Inoltre, grazie ai vari sistemi di recupero del calore, è garantita anche la copertura del fabbisogno termico di base. L’intera infrastruttura infine, non utilizza risorse idriche provenienti dalla rete locale, riducendo notevolmente e in modo significativo le emissioni e l’impatto ambientale.

La portata del progetto di Racing Bull

“Siamo orgogliosi di ribadire il nostro impegno nel contenere al massimo l’impatto ambientale delle nostre attività e nel perseguire una reale indipendenza energetica” ha dichiarato Enrico Fastelli, direttore Facility Management e HSE. Il dirigente ha poi sottolineato come la creazione di solide collaborazioni con fornitori del territorio consenta di stimolare innovazione e crescita all’interno della comunità.

Valorizzando le sinergie con il contesto circostante, l’azienda punta infatti a favorire la crescita di competenze e partnership in grado di generare benefici condivisi per tutti gli attori coinvolti. Gianmaria Balducci, presidente di Cefla e partner chiave del progetto, ha manifestato grande soddisfazione per la collaborazione. “A un anno esatto dall’avvio della partnership con Racing Bulls, festeggiamo un traguardo che proietta nel futuro la nostra visione orientata alla sostenibilità“, ha dichiarato.

Balducci ha poi evidenziato l’inaugurazione del nuovo impianto Nova Solution by Cefla, sottolineando come questo risultato simboleggi un ulteriore capitolo nella storia dell’azienda. Un percorso costellato di successi che oggi si arricchisce grazie a un progetto in cui l’innovazione tecnologica italiana contribuisce a garantire l’autosufficienza energetica a un partner di primo piano.

Aurora Ricci