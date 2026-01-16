Racing Bulls conferma la livrea bianca per il 2026

Racing Bulls Formula 1 Team conferma ufficialmente la livrea bianca, sulla stessa linea di design dello scorso anno

Dopo il successo riscontrato con la livrea bianca nella scorsa stagione, Racing Bulls ha deciso di continuare con la stessa base cromatica anche nel 2026. La monoposto presenterà un corpo bianco impreziosito da accenti neri e dettagli blu. Confermando un look pulito ma moderno. Una scelta ben accolta dai fan per la riconoscibilità e l’estetica elegante della livrea, che ha aiutato il team ad emergere visivamente nel paddock.

Il design della Racing Bulls per il 2026 include:

1-Base bianca con accenti nero-blu su carrozzeria e fiancate;

2-Sponsor principali Visa e Cash App ben visibili sulle superfici maggiori della vettura;

3-Accenti blu più evidenti, che rappresentano un richiamo alla nuova partnership con Ford Racing.

La scelta del bianco non è casuale, perché la combinazione cromatica si integra con i nuovi elementi tecnici e l’identità del team sotto la guida di Ford.

I Piloti ufficiali nel 2026 e le aspettative del team

La scuderia anglo-italiana nella sua line-up avrà Liam Lawson, confermato dopo il suo primo anno completo con il team, e Arvid Lindblad, l’unico rookie della griglia nel 2026, promosso dalla struttura junior. Questa coppia porta un equilibrio tra esperienza e freschezza, con l’obiettivo di consolidare la sesta posizione ottenuta nello scorso Campionato. Con la nuova livrea e la collaborazione con Ford, la “sorella minore” di Red Bull punta a compiere un ulteriore passo in avanti sotto il profilo competitivo per il nuovo campionato.

L’evento congiunto con Red Bull

Le due scuderie della famiglia Red Bull hanno inaugurato ufficialmente una nuova era della Formula 1 con un evento a Detroit, nella sede Ford. Con i 4 piloti dei due team come protagonisti dello show andato in onda nella notte italiana. Presenti all’evento non solo i vari membri delle scuderie coinvolte, ma anche personaggi del mondo del Motorsport come Stefano Domenicali. Scopriremo solamente nelle prossime settimane le varie scelte aerodinamiche adottate da Red Bull e Racing Bulls, visto che l’evento della scorsa notte riguardava esclusivamente la livrea del 2026.

Cipriano Cecoro