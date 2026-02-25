Damson Idris: da star alla Formula 1

Damson Idris è il nuovo ambasciatore globale della Formula 1

L’attore britannico Damson Idris, noto per il suo ruolo nel film F1: The Movie, è stato ufficialmente nominato Global Brand Ambassador della Formula 1. La notizia arriva nel pieno della campagna promozionale “All To Drive For”, ed è vista come un tassello importante nella strategia del campionato per ampliare il proprio appeal culturale e raggiungere nuovi pubblici a livello mondiale.

Da Hollywood alla Formula 1

Damson Idris ha recentemente ottenuto ampia visibilità internazionale grazie al film F1: The Movie, in cui interpreta Joshua Pearce, un giovane e ambizioso pilota di una scuderia immaginaria, affiancato sul grande schermo da Brad Pitt. La pellicola è stata un enorme successo commerciale, incassando oltre 630 milioni di dollari al botteghino e diventando il film sportivo più visto di sempre.

La produzione ha cooperato a stretto contatto con la vera Formula 1, girando molte scene durante weekend di Gran Premio e coinvolgendo attivamente team, piloti e personale tecnico. Questo ha permesso a Idris non solo di immergersi nel mondo agonistico della categoria, ma anche di vivere in prima persona la complessità e l’intensità del paddock.

Un ruolo che unisce sport e cultura

La nomina di Idris come ambasciatore globale va oltre il semplice uso della sua immagine in campagne pubblicitarie. Secondo Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, la figura dell’attore rappresenta una connessione autentica tra il mondo dell’intrattenimento e quello delle corse. Domenicali ha spiegato che Idris condivide la passione per lo sport e la visione di far crescere ulteriormente la fanbase mondiale della F1, con un’attenzione particolare ai giovani e ai mercati emergenti.

La campagna “All To Drive For”, che ha già presentato Idris insieme a tutti i piloti della stagione 2026, è un esempio di come la Formula 1 stia cercando di coniugare performance agonistica e narrazione culturale per rafforzare l’identità globale del marchio.

Come parte del suo nuovo ruolo, Idris parteciperà a diversi weekend di gara durante la stagione, prenderà parte ad attività promozionali, eventi ed iniziative di comunicazione con l’obiettivo di attirare un pubblico più ampio e diversificato.

Le parole di Idris

Damson Idris ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova incarica. In una dichiarazione ufficiale ha affermato di essere sempre stato attratto da spazi in cui cultura, performance e precisione si incontrano, e che la Formula 1 rappresenta il perfetto esempio di questa combinazione. Idris ha aggiunto di aver nutrito un profondo rispetto per lo sport già prima delle riprese, ma che lavorare a stretto contatto con il mondo reale della F1 gli ha dato una comprensione più profonda dell’innovazione, della passione e dell’intensità che caratterizzano la disciplina.

L’attore ha sottolineato di essere “genuinamente entusiasta” di assumere il ruolo di ambasciatore Globale, e di sentirsi orgoglioso di rappresentare qualcosa che ispira e connette persone in tutto il mondo.

Un nuovo capitolo per la F1

Questa nomina rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione della Formula 1, che già conta oltre 827 milioni di fan in tutto il mondo, con una base di tifosi in crescita tra i giovani e il pubblico femminile. La scelta di un volto proveniente dal cinema riflette la volontà della F1 di superare i confini tradizionali dello sport, combinando intrattenimento, cultura pop e performance agonistica per rafforzare il proprio impatto globale.

Con questa mossa, la Formula 1 conferma il proprio orientamento verso una comunicazione più inclusiva, creativa e multidimensionale, puntando a consolidare la sua presenza nei mercati internazionali e ad attrarre nuovi tifosi attraverso narrazioni che uniscono sport e cultura.