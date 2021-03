Norris: “Voglio provare a battere Ricciardo”

Quello tra Daniel Ricciardo e Lando Norris sarà uno dei confronti tra compagni di squadra più interessanti da seguire nel 2021

Nel 2021 la McLaren vuole proseguire sui progressi mostrati nella passata stagione, che ha dato alla scuderia di Woking grandi soddisfazioni, tra cui il terzo posto nella classifica costruttori. Con l’ingaggio di un pilota veloce ed esperto come Daniel Ricciardo la prossima annata sarà inoltre decisiva per misurare le prospettive di Lando Norris, chiamato ad un ulteriore salto di qualità per confermarsi tra i talenti più interessanti della categoria. I due piloti, tra l’altro, hanno già portato in pista la nuova MCL35 un filming day disputato sul circuito di Silverstone.

“Non credo che l’arrivo di Daniel renderà le cose più difficili per me. Io ad esempio ho già lavorato con Carlos Sainz, che è un pilota estremamente veloce. Ci sono cose in cui Carlos sarà migliore di Daniel e viceversa. Non penso che Ricciardo rappresenti chissà quale passo per la mia carriera, anzi io credo che la pressione sia più su di lui che su di me. Lo dico perchè è in Formula 1 da molto più tempo e deve subito entrare in un team nuovo per trovare la prestazione. Per un pilota esperto è più difficile avere come compagno un giovane rispetto al contrario“, ha detto Norris ai microfoni di Sky Sports.

“Sono nella fase iniziale della mia carriera. Ho ancora bisogno di affermarmi, non ci sono più scuse per me. É difficile sapere esattamente come e dove Daniel mi spingerà. Dobbiamo aspettare i test invernali e la prima gara, saranno gli appuntamenti in cui tutti mostrano le loro carte in mano. Non ho una vera risposta a questa domanda, ma sicuramente mi spingerà a migliorare; spero che anche io possa dargli la stessa spinta, questo è l’obiettivo. Farò di tutto per provare a batterlo“, ha quindi concluso il pilota britannico della McLaren.