Nessuna distrazione per Vasseur: è concentrato sulla Ferrari

Vasseur è lì che “cucina” concentrato sulla sua Ferrari. “Non mi importa dei rivali“, ma a Maranello si contano i pochi punti che li separano dalla vetta del campionato costruttori

“Non penso ai nostri rivali”, insiste Frederic Vasseur che è totalmente concentrato su Ferrari. Mentre l’attesa per il ritorno di una lotta accesa per la conquista del titolo costruttori continua a salire. A fomentare l’atmosfera sono stati i recenti successi della McLaren a Miami e della Ferrari nel Principato di Monaco. In mezzo, la gara dell’Emilia-Romagna vinta dal team di Milton Keynes per un soffio, grazie al talento di Verstappen. Gli aggiornamenti apportati sulle vetture della scuderia inglese e su quelle italiane hanno evidentemente colmato il gap (se non proprio azzerato) che le separava dalla Red Bull.

Il campionato ora non è più un assolo della scuderia austriaca, ma una corsa a tre, combattuta e imprevedibile a ogni gara. A Maranello, però, la cosa sembra interessare poco, o così vogliono far credere. Per il team principal Vasseur è infatti ancora troppo presto per poter parlare di un’imminente battaglia per la vittoria del campionato, ma i 24 punti che separano la Rossa dalla Red Bull raccontano altro. “Stiamo lottando con McLaren e Red Bull per il primo posto, ma sono concentrato solo sulla Ferrari“, afferma Vasseur. “Non mi importa degli altri. L’obiettivo è fare un buon lavoro per migliorare la vettura e fare un buon lavoro con i piloti. Mancano ancora molte gare prima della fine del Campionato“.

Ferrari e McLaren continueranno a sfidare la Red Bull

“La McLaren di oggi è senza dubbio una contendente. A Montecarlo i nostri piloti hanno tagliato il traguardo primo e terzo, i loro secondo e quarto: avevamo esattamente lo stesso passo gara“, ha sottolineato il francese. “Penso che in qualifica sia stata una questione di un decimo di secondo. Loro erano davanti a noi in termini di prestazione delle mescole durante il weekend di Imola. Credo che questo alternarsi sul podio si ripeterà fino alla fine della stagione”. Il team principal ha poi scacciato rapidamente qualsiasi discorso sui campioni in carica: “Non penso alla Red Bull e non mi sto affatto fissando sul raggiungerla“.

Alice Lomolino