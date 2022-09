Michael Masi: ecco il nuovo lavoro dell’ex direttore di gara

Dopo la controversa stagione 2021 e il licenziamento dalla Formula 1, Michael Masi ha un nuovo lavoro nel mondo del motorsport

La stagione 2021-2022 è stata una delle stagioni più controverse nella storia della F1. Dopo questi eventi Masi è stato rimosso dal ruolo di direttore di gara. La FIA ha poi sovvertito la struttura per il controllo della gara. L’australiano ha poi annunciato la sua uscita dalla FIA nel luglio del 2022, affermando che sarebbe tornato a casa in Australia per essere più vicino alla sua famiglia e agli amici. Proprio qui Michael Masi ha trovato un nuovo lavoro, assumendo il ruolo di presidente della Supercars Commision dopo l’uscita di Neil Crompton.

“Per me questo ruolo significa continuare il lavoro straordinario già fatto da Neil e la Commissione. Bisogna portare la Supercars in una nuova era con l’introduzione della Gen3 Chevrolet Camaro e Ford Mustang”, asserisce Masi. “Sono molto orgoglioso di essere stato nominato per questo ruolo e non vedo l’ora di lavorare con le principali parti interessate nello sport per garantire che il futuro sia eccitante per le nostre squadre e, soprattutto, i tifosi”.

HOWARD: “SONO FELICE DI QUESTA SCELTA”

Shane Howard, CEO di Supercars, ha aggiunto: “Sono lieto che la Commissione abbia nominato Michael in questa importante posizione per lo sport. Il ruolo del presidente della Commissione deve essere di un leader indipendente e forte. Michael ha lavorato a stretto contatto e laboriosamente con i proprietari del team Supercars, ha una vasta esperienza e leadership che sarà preziosa per poter guidare il nostro sport verso il futuro. Ho incontrato pochissime persone con una comprensione così ampia del settore combinata con una passione incredibile”.

Il CEO continua tessendo le lodi a Masi e facendogli le congratulazioni per il suo nuovo lavoro: “Diamo il benvenuto a Michael di nuovo all’apice delle corse qui in Australia. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui nel suo ruolo di presidente della Commissione.” Il primo round di Masi come presidente della Supercars commission sarà l’Auckland Supersprint, che si terrà dal 10-11 settembre.