Mercedes, Wolff: “Sarà un’intensa seconda metà di stagione”

Spa è solo la prima delle nove possibilità rimaste alla Mercedes per migliorare ancora e per avvicinarsi a Red Bull e Ferrari; le aspettative sono lì, almeno a detta di Toto Wolff

Col volgere alla fine della pausa estiva, la Formula 1 si prepara a tornare in pista per uno dei suoi appuntamenti più attesi e simbolici. Quello del GP del Belgio, che si corre fra i boschi delle Ardenne nel tracciato di Spa-Francorchamps. A ridosso del weekend il TP della Mercedes, Toto Wolff, ha rilasciato (come avviene di consueto) una dichiarazione in cui si evince una certa fiducia.

“Prima della pausa estiva abbiamo avuto un consistente numero di gare in cui siamo stati forti, con la l’ultima tappa dell’Ungheria che ha rappresentato per noi il miglior fine settimana in termine di punti. Non siamo ancora in grado di lottare per delle vittorie, ma ci stiamo avvicinando. Motivo per cui dobbiamo continuare a tenere quello slancio e quella pressione”.

“Il periodo di shutdown è un momento importante per la squadra per staccare la spina, ricaricare le batterie e passare del tempo con le rispettive famiglie – il cui supporto durante tutto l’anno è imprescindibile. Ci sono poche occasioni di questo tipo nell’arco della stagione, e nel mentre la corsa allo sviluppo è incessante. La pausa è perciò meritata per tutti”.

OBIETTIVO? CAVALCARE L’ONDA

“Ci prepariamo per un’intensa seconda metà di campionato, con ulteriori nove opportunità per trovare delle migliore, progredire e magari sfidare la Red Bull e la Ferrari per il primo gradino del podio“, le parole di Wolff parlando delle prospettive della squadra tedesca.

“Il circuito di Spa-Francorchamps non ha bisogno di presentazioni. È una pista classica che regala delle sensazione old-school, palcoscenico di diversi momenti iconici della storia della Formula 1, e una sfida incredibile sia per i piloti che per le loro monoposto. Siamo felici di tornare, con la speranza di mettere insieme uno show fantastico per tutti i fan in Belgio [ndr. a differenza dia quanto avvenuto nel 2021]. In più celebreremo i cinquantacinque anni di Mercedes AMG con alcune divertenti attività”.