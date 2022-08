GP Belgio, Mercedes porterà una livrea speciale

Mercedes sfoggerà durante il Gran Premio del Belgio una livrea molto particolare

Per festeggiare i 55 anni di collaborazione con AMG, Mercedes porterà una nuova livrea del tutto particolare chiamata “Red Pig” nel prossimo GP del Belgio. Quindi, non si tratta di aggiornamenti tecnici ma di pura modifica estetica. Il nuovo nome della livrea richiama l’iconica Mercedes 300 SEL 6.8 AMG, la quale nel 1971 vinse la 24 ore di SPA. Un auto che tutto sembrava fuorché da corsa, vinse la gara e finì seconda nella classifica assoluta. L’ultima volta che il team di Brackley corse con una particolare livrea fu nel Gran Premio di Germania del 2019, il risultato non fu dei migliori, con Valtteri Bottas che andò a sbattere e con Lewis Hamilton che ebbe problemi durante il pitstop.

The Mercedes-AMG W13 E Performance meets our 300 SEL 6.8 AMG, the “Red Pig”. Two gamechangers of the present and the past, united in a special livery to celebrate 55 Years of AMG together. ❤️🙌#WeLivePerformance #WorldsFastestFamily #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/gwWDkv8sPw — Mercedes-AMG (@MercedesAMG) August 24, 2022

Non solo Mercedes ma anche altri team in questi anni hanno portato livree speciali

Mercedes è solo una delle tante scuderie a modificare la parte estetica della propria monoposto,che ricordiamo farà il suo esordio nel GP del Belgio, ma andando a ritroso nel tempo ne possiamo trovare molte altre. Ricordiamo ad esempio Alpine, che ha utilizzato una livrea rosa per le prime due gare di questa stagione per accordi con BWT. Oppure McLaren che nel GP di Monaco del 2021 portò una livrea per celebrare il ritorno dello sponsor Gulf sulla vettura. E ancora troviamo Red Bull, che scelse una colorazione total white in omaggio alla Honda.

Anche Alfa Romeo ha sfoggiato una livrea rappresentate i colori della bandiera Italiana per ricordare la prima e storica vittoria di un campionato di Formula 1 del pilota Nino Farina a bordo di un’Alfetta 158. Per ultima ma non per importanza, troviamo la Ferrari SF-1000, che al Gran Premio del Mugello del 2020 portò una livrea rosso-amaranto richiamando quella utilizzata quando esordì in F1 negli anni ’50.