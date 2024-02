Mercedes-Verstappen, non se ne parla: Marko lo conferma

Alla mossa di mercato più sorprendente degli ultimi anni potrebbe seguirne una altrettanto inaspettata? Wolff potrebbe nutrire interessi per Verstappen

Con il passaggio di Hamilton alla Scuderia Ferrari nel 2025, si è liberato uno dei posti più ambiti della Formula 1. Chi sarà il prossimo compagno di squadra di George Russell? Sono stati avanzati alcuni nomi, tra cui quelli di Carlos Sainz e Alex Albon. Ma Helmut Marko scommetterebbe che le attenzioni della Mercedes siano tutte rivolte al gioiello della Red Bull, l’attuale campione del mondo Max Verstappen.

“Toto Wolff ci proverà, ma non ci riuscirà.” afferma con sicurezza Marko, secondo l’intervista rilasciata per Sport.de. Verstappen sarebbe un candidato appetibile per il posto di prima guida Mercedes, ma Marko è convinto che uno dei motivi per cui l’olandese rifiuterebbe una loro eventuale offerta sia il passato controverso che ha avuto con la scuderia di Brackley. “L’incidente di Silverstone 2021 e la fine della stagione ad Abu Dhabi ne sono un esempio.” ha affermato.

Marko ha però riconosciuto che il passaggio di Hamilton in Ferrari rappresenta una mossa che porterà beneficio a tutta la Formula 1. “Questa è la cosa migliore che potesse accadere alla Formula 1 in questo momento.” ha dichiarato. I principali motivi dietro questa decisione, ritiene con certezza, sono “la fascinazione per la Ferrari e il fatto che Hamilton non si fida più della Mercedes“.

LA MOSSA CHE HA SCONVOLTO LA MERCEDES: L’ANALISI DI MARKO

A essere coinvolto in questa mossa di mercato sarà anche il rapporto tra Wolff e Fred Vasseur, famosi per essere intimi amici. Marko vede positivamente il fatto che il passaggio di Hamilton porterà inevitabilmente delle incrinature nel rapporto dei due team principal. “Penso che questo trasferimento metterà pressione nel rapporto amichevole tra Wolff e Fred Vasseur. Wolff ha sempre appoggiato Vasseur in Formula 1, e ora succede questo“.

Di grande interesse per Marko è anche il modo in cui la Ferrari gestirà il rapporto tra i suoi due futuri piloti. Da un lato il pilota più vincente della Formula 1, desideroso di ottenere quell’agognato ottavo titolo. Dall’altro Charles Leclerc, la giovane stella della scuderia, il pilota che da anni attende di riportare il Campionato a Maranello. “Tuttavia Hamilton sarà più forte per un anno intero e si presenterà politicamente come la superstar mondiale della Ferrari.” asserisce Marko per concludere.