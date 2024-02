Williams: svelata la nuova livrea per il 2024

Oggi la scuderia di Grove ha presentato la nuova monoposto per il 2024: la FW46. Cosa aspettarsi?

La FW46, nuova monoposto della Williams per il 2024, é stata svelata proprio oggi a New York alle 15:40 italiane. Anche a quest’anno il team britannico affiderá la guida ad Alexander Albon e Logan Sargeant capitanati da James Vowles al suo secondo anno in Williams.

History made. History in the making. Introducing the FW46 livery 💙 pic.twitter.com/hH1SPF3RPY — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2024

Un look di classe, ma potente

La livrea fonde perfettamente la gloria del passato con le aspirazioni future di tornare alla storia, con una vivace transizione cromatica da Heritage Navy Blue a New Era Williams. Un gessato rosso e bianco, che riflette la posizione di Williams come icona britannica. Il design é ispirato alle auto storiche della FW10 del 1985 guidata da Nigel Mansell e Keke Rosberg alla FW19 vinta nel 1997 pilotata da Jacques Villeneuve: un look di classe, ma potente.

L’aggiunta del marchio da parte di diversi nuovi partner di squadra infonde un’atmosfera energica al design di quest’anno. È stato svelato presso il negozio PUMA di New York per celebrare la partnership del team con il gigante dell’abbigliamento sportivo che lo vedrà fornire il kit ufficiale del team e il pilota Racewear dal 2024 in poi, così come le collezioni dei fan e gli accessori.

Cosa ne pensano i piloti?

La stagione 2024 è il prossimo passo in un processo a lungo termine per tornare in testa alla griglia mentre il team continua a trasformare e ricostruire, investendo nelle persone e nelle capacità giuste per progredire.

Alexander Albon alla sua terza stagione con il team di Grove ha detto: “Partendo da un anno molto positivo, speriamo di costruire sui nostri progressi nel 2024, lavorando duramente per fare dei buoni passi in avanti nella performance. Abbiamo anche leggermente cambiato la filosofia della vettura, quindi sono interessato a vedere se possiamo migliorare alcune delle caratteristiche che ha avuto storicamente”.

2K24 drip ft. white overalls 🤤 pic.twitter.com/Liuz6oV7et — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2024

Quanto a Logan Sargeant, il nativo della Florida inizia il suo secondo anno in Formula 1. “Dopo aver svelato questa grande livrea, non vedo l’ora di mettermi al volante della FW46 e continuare a crescere come pilota. Ho intenzione di contribuire maggiormente al successo della squadra”, ha dichiarato.

Infine, anche il team principal Vowles ha mostrato grande orgoglio e soddisfazione nel corso della presentazione. “Da quando mi sono unito alla Williams Racing un anno fa, ho visto questo team lavorare insieme per superare una serie di sfide e conquistare il settimo posto nel Campionato Costruttori, il che ha significato molto per tutte le persone coinvolte”, ha dichiarato.

“Continueremo a rafforzare il team sia dentro che fuori pista attraverso miglioramenti alla nostra infrastruttura, investendo nelle nostre persone e attirando nuovi partner fantastici come Komatsu. Certo, c’è ancora molta strada da fare insieme in questo viaggio, ma so che i nostri fan, i nostri partner e tutti quelli del Grove HQ stanno spingendo per creare una nuova storia per questo team iconico”, ha concluso.