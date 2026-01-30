Mercedes ufficializza il contratto per Safety e Medical Car in F1

Nuovo accordo per la sicurezza in Formula 1

La Mercedes ha comunicato che sarà l’unico fornitore di Safety e Medical car della Formula 1 nei week-end di gara e nei test in Bahrein. Dopo la scadenza del contratto di Aston Martin con la squadra di Brackley nel 2025, la Mercedes ha confermato che sarà l’unico fornitore di Safety e Medical car perla stagione 2026 di Formula 1 e per i test pre- stagionali in Bahrein.

L’inizio di questo binomio è avvenuto nel 2022. L’anno in cui il marchio tedesco ha fornito la Mercedes- AMG GT Black Series come Safety car di Formula 1 e la Mercedes- AMG GT 63 S 4MATIC+ come Medical car. Verrà anche celebrato il 30° anniversario della fornitura di Safety car nel campionato, con la prima uscita risalente al Gran Premio di Francia del 1996. Il pilota di Safety car Bernd Mayländer, raggiungerà i 500 Gran premi in questo ruolo.

I valori oltre la pista

Il responsabile di Mercedes- AMG Motorsport, Christoph Sagemüller, ha sottolineato l’importanza della sicurezza. Si tratta di un valore centrale nel proprio marchio e nei loro prodotti. Oltre che il motivo per cui forniscono le auto ufficiali FIA F1 Safety e Medical in Formula 1.

“Dalla stagione 2026 in poi, le vetture ufficiali FIA F1 porteranno ancora una volta la stella in tutti gli eventi di Formula 1. In questo modo continueremo a dare un contributo importante alla sicurezza nella massima categoria degli sport motoristici. Per Mercedes- AMG, la Formula 1 non è solo una piattaforma sportiva, ma anche un ambiente in cui le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità dei nostri veicoli diventano visibili in condizioni estreme”.

Le auto faranno il loro debutto nei testi pre-stagionali del Bahrein, che si svolgeranno prima dall’11 al 13 febbraio e poi nuovamente dal 18 al 20 febbraio. La stagione invece inizierà poco dopo, con il Gran Premio d’Australia che avrà luogo all’Alber Park dal 6 all’8 febbraio.

Aurora Ricci