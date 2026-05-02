GP Miami, Sprint Race: è doppietta McLaren

GP Miami, Sprint Race che va in scena sul circuito che sorge attorno all’Hard Rock Stadium, con Lando Norris in partenza dalla pole

Il sabato del GP Miami, va in scena la Sprint Race la seconda della stagione 2026. Giornata iniziata con la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, avvenuta il 1 maggio, ed è arrivata anche a Miami con la Formula 1 che ha deciso di omaggiarlo, con 1 minuto di silenzio poco prima della partenza della Sprint Race. I team hanno inserito una dedica sulle proprie vetture, in ricordo dell’ex pilota italiano.

Remembering Alex Zanardi and the extraordinary legacy he leaves that extends far beyond the track. A man of great resilience, passion and unbreakable spirit. Rest In Peace, Alex. pic.twitter.com/HLpHTc9qW9 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 2, 2026

Intanto, i 22 piloti sono schierati sulla griglia di partenza, e si preparano a sfidarsi nel corso dei 19 giri della Sprint Race.

Verso la griglia e partenza

Giornata molto rovente in quel di Miami, che di sicuro metterà a dura prova le vetture e i piloti a livello fisico. Nel giro di formazione, l’Audi in difficoltà con tanto di fumo che esce dal retrotreno, con Nico Hulkenberg costretto a fermarsi e uscire dall’abitacolo.

La griglia di partenza, vede in pole position Lando Norris con la McLaren, davanti a Kimi Antonelli sulla Mercedes. Alle spalle, l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. Più indietro, invece la Mercedes di George Russell che scatterà dalla sesta posizione.

Si parte con il giro di formazione, ma sulla griglia di partenza non si vedrà la presenza di Nico Hulkenberg e di Lindblad. Il pilota della Racing Bulls, scatterà dalla pit-lane, per problemi tecnici riscontrati nel corso del giro di formazione.

Si spengono i semafori, con Lando Norris che parte forte, così come Oscar Piastri, mentre Andrea Kimi Antonelli rimane piantato e si ritrova risucchiato dal gruppo di piloti che partivano davanti. Partenza molto buona per la Ferrari, con Charles Leclerc che però deve guardarsi alle spalle da Antonelli. Piccolo contatto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nelle primissime fasi dopo la partenza, senza conseguenze, con l’inglese che riesce a superare l’olandese.

Norris retains the race lead, but Piastri moves up into P2 with Leclerc not far behind! ⚔️ Here’s how the start of the Sprint unfolded! #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/owpsuu1KDc — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Antonelli all’attacco di Leclerc, con il monegasco che lamenta di azioni non proprio corretti, nelle lotte ruote a ruota. L’italiano però perde contatto da Leclerc, e deve guardarsi le spalle: George Russell si avvicina al compagno di squadra. Alle spalle dell’inglese della Mercedes, c’è Lewis Hamilton con la Ferrari.

Arvid Lindblad è intanto ufficialmente ritirato dalla Sprint Race, e si guarda la Sprint dal muretto della Racing Bulls.

Piccole sfide, verso il traguardo

Nel corso del settimo giro, la situazione non è cambiata con Lando Norris al comando, seguito da Oscar Piastri e da Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli è in quarta posizione, ma si ritrova in lotta con George Russell, con l’inglese che riesce a superarlo.

Grande sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, nel corso del nono giro, con l’olandese nel tentativo di superare l’inglese, lo porta fuori dalla pista. Il pilota della Red Bull, non riesce e rimane alle spalle del ferrarista, ma poco dopo sfruttando una super staccata vince la sfida e si prende la sesta posizione. Lewis Hamilton, non demorde e continua a stargli in scia, ma poco dopo decide di alzare bandiera bianca.

LAP 8/19 AND VERSTAPPEN MUSCLES PAST HAMILTON! …But the Red Bull driver has to give the place back later in the lap! #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/7sK2u8M2pq — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Attenzione ai detriti in pista, per un componente perso da una vettura, sicuramente a seguito di un contatto. Grande attenzione per i piloti, per evitare possibili forature.

Intanto, ad Antonelli viene esposta la bandiera bianco e nera, per track limits. Al termine della gara, gli sarà inflitta una penalità di 5 secondi.

Kimi Antonelli has been handed a five second penalty in the Sprint for track limits, dropping him from P4 to P6 ⬇️#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/L4mAXSZs8I — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Nel corso del quattordicesimo giro, Charles Leclerc si avvicina a Oscar Piastri, mentre Alex Albon effettua l’unico pit-stop della giornata. Al ritorno in pista è in ventesima posizione.

Charles Leclerc è sempre più vicino alla McLaren di Piastri, quando mancano 4 giri al termine. In questa sfida, si vede che la Ferrari è messa bene a livello di telaio e aerodinamica, ma pecca ancora un po’ a livello di motore. Ma di sicuro, ci saranno degli sviluppi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare al 100% la vettura.

Sfida molto accesa per la nona e decima posizione, tra Isack Hadjar e Franco Colapinto. Piccolo brivido per Charles Leclerc, che commette una sbavatura nel tentativo di raggiungere la McLaren di Piastri.

Intanto, Lando Norris si appresta a concludere e a vincere la gara, ed è doppietta McLaren con la seconda posizione di Oscar Piastri. In terza posizione per Charles Leclerc sulla Ferrari, e poi la Mercedes di Russell, che sfrutta la penalità inflitta ad Antonelli. Buona gara per Max Verstappen, che chiude in quinta posizione davanti ad Antonelli e a Lewis Hamilton con la Ferrari.

NORRIS DOMINATES TO WIN THE #F1SPRINT IN MIAMI The reigning World Champion leads home a McLaren 1-2 #F1 #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/8CNaTuU703 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026