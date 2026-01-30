Aston Martin: debutto fermato dalla bandiera rossa

La bandiera rossa rovina la prima uscita di Aston Martin a Barcellona

La scuderia britannica, dopo aver saltato i primi tre giorni dello shakedown di Barcellona, è finalmente riuscita a scendere in pista giovedì pomeriggio alle 17. Un esordio durato meno di un’ora, interrotto dall’esposizione della bandiera rossa. La vettura infatti si è fermata all’inizio della pit lane poco prima dell’interruzione della sessione delle 18. Un debutto di Aston Martin decisamente non dei migliori, visto che l’obiettivo era di correre il più possibile per testare sia il motore Honda sia il progetto di Adrian Newey.

L’AMR26 è l‘unica vettura con il motore Honda e quindi Aston Martin non può contare sui dati di nessun altro team. Per esempio il motore Ferrari è usato sia dalla scuderia di Maranello che da Cadillac, che ha già completato più di 100 giri.

Delusione tra i fan, che si auguravano un inizio migliore con il binomio Newey-Honda. Amarezza accentuata poi dalle parole di Toshihiro Mibe, presidente dell’Honda Motor Co., che alla presentazione del motore aveva detto: “Per Honda la F1 rappresenta una sfida basata sull’innovazione, abbiamo sviluppato la nuova power unit per la stagione 2026, la RA626H, con l’obiettivo di diventare i numero 1 al mondo“.

Le parole del team e di Honda

Mike Krack, responsabile di pista del team britannico, ha commentato il debutto di Aston Martin dicendo: “Ci troviamo in una situazione un po’ particolare. Diamo il benvenuto a Honda, il nostro nuovo partner per la power unit. Abbiamo realizzato il nostro primo cambio dopo moltissimi anni, e se a questo si aggiungono le nuove normative sui telai, sulla power unit… Per noi come team è un cambiamento enorme. Poi abbiamo Adrian a bordo ed è tutto nuovo ed entusiasmante”.

“La Formula 1 non ti aspetta, quindi devi essere pronto. Eravamo un po’ in ritardo, ma siamo arrivati a questi test, quindi penso che possiamo essere orgogliosi e felici di questo risultato”. Ma Aston Martin non è l’unica a trovarsi in difficoltà con questi ritardi: anche la Williams si trova in una situazione simile.

Il presidente dell’Honda Racing Corporation, in un messaggio pubblicato per i fan la scorsa settimana, ha asserito che, nonostante le varie difficoltà che incontreranno, le due aziende lavoreranno a stretto contatto e che la “determinazione a lottare per la vittoria rimane invariata”.

di Beatrice Bertolotti