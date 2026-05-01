GP Miami Norris, in pole: “Mi è mancata”

GP Miami, le Qualifiche Sprint riporta Lando Norris in pole position. Alle sue spalle, Kimi Antonelli e la McLaren del compagno di squadra, Oscar Piastri

Lando Norris interrompe il dominio Mercedes in qualifica, conquistando la pole position al termine delle Qualifiche Sprint, valide per la griglia di partenza della Sprint Race. Il pilota della McLaren e Campione del Mondo in carica, partirà dalla prima fila, con accanto la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Terza la McLaren di Oscar Piastri.

“Un risultato grandioso, un buon modo per ricompensare il team. Abbiamo fatto dei miglioramenti sulla vettura, ed è bello poter risentire un po’ di aderenza. Gran bel lavoro alle ragazze e ai ragazzi del team, si sono impegnati moltissimo per darmi questa vettura oggi”.

“Ho sempre amato Miami, sia in pista che fuori. Quindi un grandissimo risultato per noi, ma è solo l’inizio del weekend e la strada è ancora lunga. Però, sono contento di aver iniziato così,” le prime parole di Lando Norris, al termine delle Qualifiche Sprint del GP Miami.

Picking up Sprint Pole in Miami See you at the front tomorrow, team #McLarenF1 | #MiamiGP pic.twitter.com/y5h56dqmOz — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) May 1, 2026

Lando: “Sapevamo che le novità, avrebbero migliorato il passo”

McLaren si è presentata a Miami, con un pacchetto di aggiornamenti sulla vettura. Novità che al momento, sembrano funzionare bene, guardando le prestazioni. Tuttavia, anche Mercedes sicuramente potrà dire la sua. Per il team McLaren e Lando Norris, la pole position può essere considerata una vera sorpresa?

“Bah, è dura saperlo. Ogni pista è diversa, abbiamo sempre saputo che Miami si adattava bene a noi. Ma sapevamo, anche che le novità portate, avrebbero migliorato il nostro passo. Le nostre previsioni, sono state corrette. Il team lo ha dimostrato con il lavoro, ed è sempre bello quando gli aggiornamenti funzionano“.

Lando: “Il mio giro? Buono, anche se…”

Nel corso delle Qualifiche Sprint, molti piloti hanno faticato a mandare in temperatura le gomme, e a mantenerle per tutto il loro giro cronometrato. Lo sarà stato anche per Norris?

“È stato difficile. Il mio giro in Q2 è stato terribile, ero indietro di un secondo e mezzo. Per questo motivo, quando sono arrivato a iniziare il mio ultimo tentativo, non ero così fiducioso. Ero un po’ dubbioso, se fare uno o due tentativi, e alla fine ho deciso di fare uno solo. Decisione che mi ha ripagato. Sono contento del giro, sono riuscito a entrare nella giusta finestra fin da subito.”

“Il giro è stato buono, a parte una curva appena dopo il rettilineo opposto. È stato difficile anche per via del vento. Sono comunque contento, è da tanto che non mi ritrovavo in questa posizione, mi mancava. Quindi un ottimo modo per iniziare questo weekend,” ha aggiunto in conclusione Lando Norris.