Shovlin mette in guardia: “Mercedes favorita”

Il team Mercedes è dato come favorito nella stagione 2026 di Formula 1

I test di Barcellona di questa settimana hanno visto il predominio della Mercedes. Secondo Andrew Shovlin, ingegnere britannico e direttore tecnico del team, la Mercedes è la favorita per il titolo costruttori. “Questi tre giorni di test non potevano andare meglio. Lavoriamo su questa vettura da ormai diversi anni, investendo tantissima energia e fatica. Non credo che, ad ora, avremmo potuto sperare in risultati migliori. È stato bello venire qui e vedere la monoposto correre in pista“.

Questa settimana si è svolta, infatti, la prima serie di prove in pista per la nuova stagione di Formula 1, che vedrà l’introduzione di nuovi regolamenti con modifiche al telaio e alla Power Unit. Nonostante in questo momento tutte le carte siano ancora coperte, la Mercedes è data come la favorita.

Il team ha confermato questa promessa nei tre giorni di test a Barcellona in cui ha corso: il giovane Kimi Antonelli ha completato una simulazione di gara completa con ottime premesse. Inoltre, insieme al compagno di squadra George Russell, ha completato la bellezza di 183 giri totali, permettendo così alla Mercedes di segnare il maggior numero di giri della settimana.

La predominanza Mercedes secondo Shovlin, favorita secondo l’ingegnere

Tutto dunque sembra promettente per la Mercedes che potrebbe tornare a dominare la classifica dopo le difficoltà riscontrate dal 2022 in poi con l’introduzione delle vetture a effetto suolo, che le fecero vincere solamente sette gare in quattro stagioni. “Per la Mercedes l’ultima serie di regolamenti è stata molto difficile: sono stati quattro anni difficili“, ha detto Andrew Shovlin che era con le Frecce d’Argento quando hanno vinto un record di otto campionati consecutivi dal 2014 al 2021.

Russell stesso ha confermato l’eccellente forma della Mercedes segnando il tempo più veloce nella giornata del giovedì. Ancora più impressionante è il chilometraggio percorso dalle Frecce d’Argento. Questi dati sembrerebbero perciò confermare le voci secondo cui la Power Unit Mercedes sarebbe la migliore in Formula 1. Shovlin ha affermato: “Abbiamo cercato di comprendere al meglio i nuovi sistemi e regolamenti. Ci saranno però sempre molte sfide con le nuove Power Unit e la nuova elettronica“.

“Inoltre, i regolamenti del 2026 sono tutti nuovi per quanto riguarda il telaio. Abbiamo cercato di migliorare tutti quegli aspetti risultati deboli durante il primo giorno di test. I progressi che facciamo sono incoraggianti e ci rendono più veloci giorno dopo giorno“. Ha poi continuato l’ingegnere britannico: “L’affidabilità delle nostre monoposto è sempre stata incredibile. Questo aspetto è una grande testimonianza di tutto il lavoro svolto in fabbrica per realizzare il progetto“.

L’importanza dei test in Bahrain

I prossimi impegni per la Mercedes sono i test ufficiali pre-stagionali in Bahrain. Si svolgeranno in data 11-13 e 18-20 febbraio prima del Gran Premio d’Australia di apertura di stagione (6-8 marzo). “Non mi faccio trasportare troppo dall’entusiasmo“— ha affermato Shovlin—”il vero banco di prova saranno i test in Bahrain, dove ci concentreremo soprattutto sul set-up, cercando di capire quale sia il migliore”.

“Sarà l’occasione migliore sia per verificare se la vettura funziona bene in temperatura sia per quanto riguarda le prestazioni del telaio e l’efficacia dei sistemi“. A Barcellona, infatti, date le temperature molto fredde il set-up che si fa non risulta rilevante per nessun circuito. In Bahrain, invece, ci sarà la possibilità di concentrarsi maggiormente sulla preparazione alle gare, il che implica la preparazione alle qualifiche, alle gare stesse ed a tutti i conseguenti scenari possibili”.

Sara Venturelli