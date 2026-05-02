GP Miami, qualifiche: Antonelli in pole, dominio puro

GP Miami, qualifiche: Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc e Norris completano la top 4

Le qualifiche del GP di Miami hanno ribaltato gli equilibri del weekend, con una pole position sorprendente e i top team racchiusi in pochissimi decimi, in una sessione che ha deciso una griglia di partenza tutt’altro che scontata per la gara della domenica. In prima posizione si piazza Kimi Antonelli, davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, con Lando Norris subito alle loro spalle a completare le prime file. Una lotta serrata che conferma il livello altissimo della sfida tra Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren su un circuito sempre più imprevedibile.

Q1 – Verstappen parte forte, poi la risposta netta di Antonelli

La Q1 si apre con Max Verstappen subito al comando dopo il primo tentativo, davanti a Lando Norris e con Charles Leclerc ed Lewis Hamilton molto vicini alle prime posizioni in un avvio estremamente compatto tra i top team.

Con il miglioramento della pista arriva però la risposta di Kimi Antonelli, che sale fino alla vetta e rifila quasi mezzo secondo a Verstappen, chiudendo poi la sessione davanti a Leclerc e allo stesso olandese. Alle loro spalle Norris, Hadjar, Bearman, Hamilton, Russell, Sainz e Colapinto completano la top 10, in una Q1 molto serrata decisa sul filo dei millesimi. Fuori già al primo taglio Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez e Gabriel Bortoleto.

Q2 – Verstappen torna davanti in una sessione serratissima

La Q2 si apre con grande equilibrio e una battaglia serrata per la top 10, con i favoriti subito nel vivo della sessione. Hamilton trova inizialmente il riferimento migliore e si porta al comando davanti a Leclerc e Verstappen, mentre Antonelli si inserisce subito nella lotta per le prime posizioni insieme a Russell, con tutti i top team racchiusi in pochissimi decimi.

La situazione cambia più volte nel corso del turno: Antonelli riesce a balzare al comando davanti a Hamilton e Russell, confermando un passo molto competitivo, ma Verstappen risponde con un giro di altissimo livello che lo rimette davanti a tutti. Nel frattempo Leclerc supera Hamilton portandosi in terza posizione, con Piastri solido in quarta e Norris più attardato in settima.

La sessione si chiude con Verstappen davanti ad Antonelli e Leclerc, seguiti da Piastri, Hamilton, Russell, Norris, Hadjar, Colapinto e Gasly, in una Q2 estremamente compatta. Fuori dalla lotta per la pole Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon e Alex Albon, costretti a guardare la Q3 dai box.

Q3 – Antonelli perfetto nel giro decisivo e pole a Miami

La Q3 si apre con la lotta finale per la pole position, con tutti i migliori dieci pronti a giocarsi la prima casella in griglia in un unico tentativo decisivo. Nel primo run sono le McLaren a segnare il riferimento iniziale con Norris e Piastri, ma la risposta di Kimi Antonelli è immediata e incisiva, con il pilota Mercedes che si porta subito al comando mentre Russell fatica a trovare il giro pulito e resta più attardato.

Si arriva così all’ultimo tentativo con tutta la top 10 in pista per il giro decisivo, in una sessione ancora completamente aperta. Alla fine è ancora Antonelli a fare la differenza, firmando la pole position del GP di Miami davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. Subito dietro completano la top 10 Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar e Gasly, in una Q3 decisa sul filo dei millesimi e dominata dal giovane pilota Mercedes nel momento chiave.

GP Miami, qualifiche: Antonelli ancora in pole e nella storia con Senna e Schumacher

Le qualifiche del GP di Miami si sono chiuse con Kimi Antonelli che conquista la terza pole stagionale, della carriera e soprattutto pesante dal punto di vista statistico: prima di lui, infatti, solo due mostri sacri come Ayrton Senna e Michael Schumacher avevano conquistato le loro tre prime pole della carriera in tre GP consecutivi, a conferma di un momento di forma straordinario che lo sta proiettando stabilmente tra i protagonisti del mondiale.