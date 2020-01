Mercedes: tutto pronto per proseguire in Formula 1

La Mercedes continuerà a essere presente nel Campionato di Formula 1. E secondo alcune indiscrezioni l’organigramma non cambierà di molto.

La Mercedes con ogni probabilità potrà contare sul rinnovo contrattuale di Toto Wolff e Lewis Hamilton almeno fino al 2021, con l’obiettivo di proseguire in Formula 1 aderendo al nuovo Patto della Concordia con Liberty Media.

Ma fino a pochissimi mesi fa la permanenza in Formula 1 della Mercedes non era così chiara. Sebbene non ci siano state ancora delle conferme, tutto porta a pensare che sia il manager austriaco, sia il pilota britannico proseguiranno con le Frecce d’Argento. Proprio sulla base di quanto rivelato recentemente dai colleghi di Motorsport.com, le voci di un possibile addio della Mercedes alla Categoria erano infondate e sarebbero state create appositamente solo per “oscurare il futuro della Formula 1“.

WOLFF E HAMILTON CONTINUERANNO ALMENO FINO AL 2021

Gli attuali Campioni del Mondo in carica, infatti, hanno tutte le intenzioni di proseguire nel Circus. Ma il campionato 2020 della Mercedes inizierà in maniera inusuale, ossia con il team principal ed i due piloti in scadenza di contratto.

A eccezione di eclatanti colpi di scena Toto Wolff rinnoverà il suo contratto e verrà seguito a ruota anche da Lewis Hamilton, che secondo gli addetti ai lavori potrebbe firmare fino al 2022.

L’unico punto oscuro rimane il nome del secondo pilota. Con ogni probabilità Valtteri Bottas verrà messo sul mercato e il candidato ottimale per andare ad affiancare Hamilton potrebbe essere George Russell.

L’AVVICENDAMENTO AL COMANDO DI DAIMLER HA RALLENTATO I TEMPI

L’azienda ha deciso di prendersi del tempo per decidere i programmi sportivi futuri di Mercedes a causa dell’avvicendamento alla guida del gruppo Daimler tra Dieter Zetsche e Ola Källenius.

La presenza in Formula 1 del colosso tedesco si è rivelata essere più redditizia di quanto si immaginasse: grazie ai premi, agli sponsor e al budget-cap, le Frecce d’Argento sono riuscite a ridurre all’indispensabile il contributo finanziario di Daimler.

Proprio questa situazione garantisce alla Mercedes un importante ritorno di immagine in termini di pubblicità, trasformando il campionato di Formula 1 nella vetrina perfetta per promuovere il proprio prodotto ibrido, molto caro alla Mercedes.

BOTTAS SUL MERCATO?

Una cosa è certa: il futuro del colosso tedesco sta cominciando a delinearsi. Se gli annunci di rinnovo di Wolff e Hamilton potrebbero avvenire quasi contemporaneamente, bisognerà aspettare un po’ di più per conoscere il nome secondo pilota del team di Brackley. I dubbi potrebbero essere già sciolti nelle prossime settimane.