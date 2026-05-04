Hamilton e l’ala anteriore: cosa non funziona?

Hamilton studia Ferrari: il mistero dell’ala anteriore e il vantaggio dei rivali

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Scuderia Ferrari ha aperto una nuova fase della sua carriera, ma anche una serie di interrogativi tecnici ancora irrisolti. Tra questi, uno dei più rilevanti riguarda l’efficacia dell’ala anteriore della Ferrari SF-26, elemento cruciale nell’equilibrio aerodinamico delle monoposto di nuova generazione.

Hamilton l’ingegnere

Secondo le analisi emerse nel paddock, Hamilton sta cercando di comprendere perché la Ferrari sembri soffrire rispetto ai principali concorrenti, in particolare McLaren, Mercedes e Red Bull Racing. Il nodo centrale riguarda proprio la filosofia progettuale dell’ala anteriore, che nel 2026 è diventata ancora più determinante per gestire i flussi d’aria verso il fondo vettura.

Le differenze tra i team sono evidenti: alcune scuderie hanno adottato soluzioni più aggressive e innovative, riuscendo a massimizzare l’efficienza aerodinamica e il carico, mentre Ferrari sembra aver optato per un approccio più conservativo. Questo potrebbe aver limitato la capacità della monoposto di generare prestazione, soprattutto nelle fasi di qualifica e nei tratti ad alta velocità.

Hamilton, forte della sua lunga esperienza con Mercedes, è particolarmente sensibile a questi dettagli. Il sette volte campione del mondo starebbe infatti confrontando le caratteristiche della Ferrari con quelle della sua ex squadra, cercando di individuare le aree in cui il progetto di Maranello perde terreno. Già nei primi appuntamenti stagionali, Mercedes ha mostrato un vantaggio significativo, mentre McLaren ha compiuto progressi notevoli grazie a sviluppi mirati.

Anche Red Bull, pur non dominando come in passato, resta un riferimento tecnico, soprattutto per la capacità di sfruttare soluzioni aerodinamiche sofisticate. In questo contesto, Ferrari si trova a inseguire, con la necessità di comprendere rapidamente se il concetto alla base della SF-26 sia competitivo o richieda una revisione profonda.

Cosa sa realmente Hamilton dell’ala?

Il lavoro di Hamilton non si limita alla guida: il britannico è coinvolto attivamente nel processo di sviluppo, fornendo feedback dettagliati agli ingegneri. Il suo obiettivo è chiaro: colmare il gap tecnico e riportare Ferrari al livello dei migliori.

La stagione è ancora lunga, ma una cosa è evidente: la battaglia si giocherà anche, e soprattutto, su dettagli apparentemente minimi come l’ala anteriore. In Formula 1, sono proprio questi particolari a fare la differenza tra vincere e inseguire.