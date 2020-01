Briatore : “Mercedes invincibile. Anche Alonso avrebbe vinto”

Qual è il fattore determinante per il successo in F1? Secondo l’ex team manager di Benetton e Renault, molti piloti avrebbero potuto vincere con la W10, la monoposto della Mercedes Campione del Mondo 2019, grazie alla sua superiorità dimostrata

Macchina vs. piloti, un dibattito sempre più acceso negli ultimi tempi in Formula 1, nel capire qual è il più grande fattore che contribuisce al successo. Flavio Briatore, prova a rispondere, credendo che la forza schiacciante della W10 la vettura della Mercedes 2019, avrebbe dato la possibilità ad una cerchia di piloti di vincere.

“Mercedes è una corazzata invincibile. Almeno cinque o sei piloti, tra cui Fernando Alonso, avrebbero potuto vincere il titolo con la loro vettura 2019,” ha così spiegato Briatore ad Autosprint.

Briatore, in ogni caso, nelle sue dichiarazioni, non vuole togliere nulla a Lewis Hamilton ed ai suoi risultati: “Ma senza nulla togliere a Lewis Hamilton, in quanto deve comunque riuscire a battere il suo compagno di squadra per vincere”.

L’ITALIANO APPROVA LA DECISIONE DELLA FERRARI SUI PILOTI, MA PRIMA O POI DOVRA’ SCEGLIERE…

Infine, uno sguardo sulla situazione in casa Ferrari e sulla coppia Charles Leclerc e Sebastian Vettel, chiamati a dover affrontare una stagione di riscatto, dopo l’opaca stagione 2019, e soprattutto dopo la decisione della Ferrari di puntare su entrambi allo stesso livello, per il Campionato 2020.

Per Flavio Briatore, è giusto che la Ferrari punti su entrambi, sperando di non incappare in problemi, simili a quanto visto nella passata stagione tra i due: “È giusto che Leclerc e Vettel siano alla pari, ma dopo cinque gare, Ferrari dovrà decidere su chi dei due scommettere”.

Ricordiamo che Ferrari, ha blindato Charles Leclerc con un prolungamento del contratto fino al 2024. Mentre Sebastian Vettel, si appresta a disputare la sua ultima stagione in Ferrari, in attesa di una decisione da parte dei vertici del Cavallino Rampante, su un suo futuro sempre in Rosso. Per questo, il pilota tedesco, sarà chiamato ad affrontare una prima parte di stagione convincente, con ottimi risultati.

Lo stesso Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha dichiarato che la line-up piloti 2021, sarà decisa, intorno al Gp Spagna, poco prima di Maggio.