GP Miami, Norris : “Kimi ha fatto un lavoro straordinario”

Lando Norris conquista la seconda posizione nel GP di Miami, completando il podio con Kimi Antonelli e Oscar Piastri

Lando Norris chiude al secondo posto il GP di Miami, coronando un weekend estremamente positivo per la McLaren. Il team di Woking può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto durante la pausa mensile, come conferma anche il solido terzo posto di Oscar Piastri. Nonostante i tentativi del pilota numero 1 di impensierire Kimi Antonelli, la vittoria è sfuggita per un soffio.

La scuderia britannica sembra aver compiuto un enorme balzo in avanti grazie al nuovo pacchetto tecnico. Conquistando questo doppio podio, la scuderia di Woking punta a tornare protagonista nella lotta per il mondiale. Il bottino di questo weekend è completato anche dalla doppietta conquistata nella sprint.

Norris analizza la strategia di gara ed elogia Antonelli

Per lunghi tratti il pilota britannico è stato anche il leader della gara, ma dopo i vari pit stop si è dovuto arrendere alla superiorità del passo della Mercedes. Nell’intervista post gara analizza la situazione strategica ed elogia il gran lavoro svolto da Antonelli: “Onestamente abbiamo avuto un undercut e siamo stati costretti ad entrare prima del previsto. Kimi ha fatto un lavoro straordinario, complimenti sia a lui che alla Mercedes per l’ottima gara. Non avevo il passo per superarlo, ma nel complesso usciamo da Miami con buone sensazioni. Abbiamo portato degli aggiornamenti che hanno funzionato” ha ammesso.

Norris parla delle modifiche al regolamento

Nel post gara, ai microfoni di Jenson Button, Norris ha voluto dire la sua anche riguardo alle nuove modifiche fatte dalla FIA al regolamento. Il campione del mondo riguardo alle modifiche afferma ai microfoni dei media: “Alcune cose sono migliorate, altre sono uguali”. Lasciando ancora i fan con il dubbio sui nuovi regolamenti che potranno subire ancora molte modifiche fino al termine della stagione.