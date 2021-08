Mercedes, Russell o Bottas? Wolff ha deciso

Il momento è quasi giunto: tra poco sapremo se sarà Russell o Bottas ad affiancare Hamilton in Mercedes nel 2022

La lunga attesa è quasi terminata. A breve scopriremo il compagno di squadra di Lewis Hamilton dalla prossima stagione. A parlarne è il team principal della Mercedes, che afferma di aver già deciso tra Bottas e Russell chi affiancherà il campione del mondo. L’annuncio arriverà presto, ma non è ancora arrivato il momento giusto secondo Wolff. Dichiara infatti come la decisione non sia stata affatto semplice: bisogna trovare un programma adeguato per chi dei due non guiderà la monoposto della casa di Stoccarda.

“Se fosse stata una decisione facile, l’avremmo presa prima, perché sappiamo cosa abbiamo con Valtteri e sappiamo cosa abbiamo con George. Entrambi meritano di essere assistiti nel miglior modo possibile, perché fanno parte la famiglia” ha dichiarato Wolff a Motorsport.com. “Dobbiamo solo gestire bene la situazione con il pilota che non sarà su una Mercedes l’anno prossimo e assicurarci che abbia un programma entusiasmante. Dall’altro lato, bisogna anche gestire la situazione internamente come abbiamo sempre fatto” termina l’austriaco.

TUTTE LE STRADE PORTANO A RUSSELL

Perché questa lunga attesa? Se i due piloti rimanessero nelle medesime scuderie, non ci dovrebbero essere problemi ad annunciarlo. Dunque il ritardo nel comunicare la seconda guida per il prossimo anno pare sia dovuta alla ricerca di un sedile per Bottas. Wolff infatti vorrebbe essere sicuro di aver sistemato il suo pilota in un’altra scuderia, come per esempio l’Alfa Romeo, prima di annunciare il tutto. E la squadra svizzera sembra intenzionata ad attendere fino al Gran Premio d’Italia per comunicare la line-up del 2022. Potrebbe dunque arrivare a Monza l’annuncio anche per quanto riguarda le Frecce d’Argento.

Anche Capito, team principal della Williams, è convinto che Russell sarà il successore di Bottas in Mercedes a partire dal prossimo anno e che questa attesa ne sia la conferma. “Se Toto non sa cosa fare adesso… questo lo spinge ancora di più verso quel sedile della Mercedes, diciamo così” dichiara. “È in grado di vincere il Mondiale e noi lo sosteniamo al massimo. Toto prenderà una decisione prima o poi, e penso che sarà presto” conclude.