Alfa Romeo: possibile arrivo di Bottas?

La Formula 1 va in vacanza, ma le chiacchiere sul mercato piloti non si fermano di certo. Anche quest’anno potremmo assistere alla tipica danza dei sedili, che vedrà protagoniste Mercedes, Alfa Romeo e Williams. Il team svizzero quasi sicuramente dirà addio al termine della stagione al Campione del Mondo 2007, Kimi Raikkonen, che all’età di 42 anni si ritirerà dalla Massima Serie. Il sedile Alfa Romeo potrebbe essere preso da un altro pilota di esperienza. Secondo le ultime speculazioni si tratterebbe proprio di Bottas.

Stando alle ultime notizie dal paddock ungherese, Michael Schmidt, giornalista di Auto Motor und Sport, ha anticipato l’arrivo di Bottas in Alfa Romeo. Sembra infatti concretizzarsi la possibilità di una promozione per il giovane talento britannico della Williams. Russell, che in questi anni ci ha fatto sognare, potrebbe dunque approdare nel top team di Stoccarda per affiancare il sette volte Campione del Mondo.

All’Hungaroring il pilota finlandese non si è presentato da solo. Infatti, è stato visto in compagnia del suo manager Didier Coton. Quando gli è stato chiesto perché Coton fosse nel paddock insieme a lui, Bottas ha risposto “Non posso dirtelo ancora, ma stiamo lavorando”.

Schmidt ha allora spiegato: “Al momento, per Bottas, l’Alfa Romeo sembra essere più probabile della Williams. Penso che Vasseur sia stato visto nell’hospitality Mercedes almeno 10 volte lo scorso fine settimana. Se Russell se ne va la Williams cercherà un pilota esperto. Se non Bottas, potrebbe essere una valida scelta Nico Hulkenberg”.

DNF 🇭🇺🏁

It was my bad today. Misjudged the braking for T1 in the damp conditions which ended my + many others race.

Learn from it. And recharge for the 2nd half!

Congrats @OconEsteban for the win! And good to see @LewisHamilton fight back to the podium for important points! pic.twitter.com/2ugXCsq4B2

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 1, 2021