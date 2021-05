Mercedes-Red Bull: “E’ la lotta dei giganti”

La lotta che stanno combattendo Mercedes e Red Bull interesserà non solo la stagione 2021, ma anche quella 2022

La stagione 2021 ci sta regalando grande spettacolo, grazie alle numerose battaglie tra i team della griglia. Però, i veri protagonisti restano Hamilton, che punta a vincere l’ottavo titolo mondiale e Max Verstappen, che prova a coronare il sogno per la prima volta in carriera. E’ una lotta serrata quella tra Mercedes e Red Bull, per cui ogni minimo dettaglio può fare la differenza.

Tuttavia, la sfida si fa ancora più complicata considerando che i due team dovranno lavorare in parallelo sulla monoposto 2022. I nuovi regolamenti impongono una nuova concezione della vettura di Formula 1, aprendo una nuova era. Per questo motivo sarà fondamentale riuscire a bilanciare lo sviluppo 2021, con la progettazione e il lavoro per la stagione 2022. Toto Wolff e Christian Horner sanno che sarà un lungo braccio di ferro, fino a quando uno dei due mollerà per primo la presa.

CHI MOLLERÀ PER PRIMO LA PRESA?

Il team principal della Mercedes pensa che ogni settimana passata sul progetto 2021, possa costare prestazioni immense su quello 2022. Wolff e Horner sembravano in accordo sull’importanza dei guadagni marginali per la conquista del titolo, ma hanno scherzato.

“Christian ha rubato quella frase sui guadagni marginali a Dave Brailsford (direttore generale della squadra di ciclismo Team Ineos). Qui si tratta di superare ogni possibile area di prestazione, limitare DNF, errori e cercare di estrarre ogni bit di prestazione che hai nella tua auto e nel tuo propulsore”.

L’austriaco ha poi continuato: “Andrà fino in fondo perché dubito che uno di noi andrà all’estremo in termini di bilanciamento del regolamento 2021 rispetto al 2022. Semplicemente non puoi lasciare andare il 2021, ma allo stesso tempo, ogni singola settimana che perdi per il 2022 ti costerà prestazioni immense. E’ la lotta dei giganti”.