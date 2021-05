Palmer: “Bottas è costretto a svolgere il ruolo di supporto”

Jolyon Palmer commenta il GP al Montmelò: successo per Mercedes, vittoria per Hamilton, ma Bottas?

L’ultimo Gran Premio disputato ha visto come protagonisti i soliti Lewis Hamilton e Max Verstappen. Tuttavia, un ruolo di rilievo lo ha avuto anche l’altro alfiere della Mercedes, Valtteri Bottas. Il finlandese, infatti, ha condotto una gara abbastanza tranquilla. Fin quando non gli è stato chiesto di non intralciare Lewis Hamilton. Bottas non aveva intenzione di cedergli la posizione, ma il britannico è riuscito comunque a concludere il sorpasso, e a vincere. Ma cosa sarebbe successo se Hamilton non avesse vinto per “colpa” del finlandese? Secondo Palmer, sarebbero emersi tutti gli screzi Bottas-Mercedes.

Al sito ufficiale della Formula 1, parla Palmer: “Tutto sommato, il giro in cui Hamilton è stato tenuto dietro da Bottas gli è costato poco meno di un secondo e mezzo. Alla fine non ha fatto differenza per quanto riguarda il risultato, tale era il vantaggio del britannico su Verstappen nelle fasi finali. E nemmeno Hamilton stesso era preoccupato”.

“Ma dato che a Verstappen era stato detto che poteva arrivare al sorpasso durante l’ultimo giro, Bottas non ottemperando agli ordini del team sarebbe potuto essere costoso per la Mercedes. Il che la dice lunga sulla posizione del finlandese nel team”, prosegue il commentatore britannico.

RUOTA DI SCORTA O PREZIOSO SUPPORTO?

Palmer, poi, prosegue dando la sua opinione riguardo il ruolo di Bottas all’interno del team di Stoccarda: “La vittoria di Hamilton ha significato che la Mercedes può sorvolare sul fatto. Ma se avesse mancato di poco, ci sarebbe stata una grave ricaduta della situazione. Bottas è sempre stato rispettoso con Hamilton in passato, offrendogli anche una vittoria a Sochi nel 2018. Anche aiutandolo nella lotta per il titolo contro Sebastian Vettel”.

“Ma Bottas, ora, è costretto a svolgere il ruolo di supporto alla Mercedes. Semplicemente, perché non è stato abbastanza forte e capace da svolgere il ruolo di protagonista nel corso di una stagione”, afferma così, concludendo, Palmer.

Parole dure per Bottas da parte dell’ex pilota della massima serie. Bottas che, per quanto riguarda l’inizio di questa stagione, non ha ancora particolarmente brillato. Ma quindi, che ruolo ha il finlandese all’interno della sua squadra? Ruota di scorta o prezioso supporto per Mercedes?