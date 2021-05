Wolff: “Un GP a Londra aiuterebbe la Formula 1”

Toto Wolff ha proposto alla Formula 1 di organizzare un GP per le strade di Londra nei prossimi anni

Toto Wolff ritiene che effettuare un GP a Londra, in qualità di capitale britannica, sarebbe un ottimo posto per gareggiare e captare più tifosi possibili. Il team principal spera che il Primo Ministro del paese, Boris Johnson, terrà conto della sua idea. Nonostante ciò, il manager austriaco non vuole che il GP di Silverstone esca assolutamente dal calendario. L’austriaco sottolinea che il tracciato britannico è uno dei più iconici ed essenziali che non può assolutamente mancare nel calendario della Formula 1.

Una seconda gara inglese per le strade di Londra, secondo lui però sarebbe molto interessante. “Mi piace disputare la gara a Silverstone, è ciò che i fan amano ed è un circuito storico e tradizionale per la Formula 1. Gareggiare anche a Londra però sarebbe fantastico e spero che il Primo Ministro Mr. Johnson venga a conoscenza e approvi la nostra idea“ afferma Wolff al quotidiano British Evening Standard.

A LONDRA PER MOSTRARE L’INNOVAZIONE

Wolff osserva che la Formula 1 ha attualmente i motori ibridi più efficienti del pianeta e, con una gara a Londra, mostrerebbero tutta la loro capacità di innovazione. Inoltre ricorda che il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, è appunto britannico. “Abbiamo i motori ibridi più efficienti del pianeta e una delle più grandi star della Formula 1 è un pilota britannico. Quindi sarebbe fantastico gareggiare a Londra, per mostrare la nostra tecnologia e la nostra capacità di innovazione. Attendiamo perciò fiduciosi!” conclude così Toto.

NELLA CAPITALE BRITANNICA LA FORMULA E FA UN GRADITO RITORNO

Inoltre, occorre ricordare che a Londra farà un gradito ritorno la Formula E in questo 2021. I piloti di tale categoria si daranno battaglia nel cuore storico dell’iconica zona dei Docklands nell’area est della capitale britannica. La categoria elettrica disputerà due gare a Londra il 24 e 25 luglio, dopo aver visitato la città anche per le stagioni relative al 2015 e al 2016.