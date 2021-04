Mercedes: cambio di ruolo per James Allison

La Mercedes ha annunciato che James Allison lascerà il posto di direttore tecnico per diventare Chief Technical Officer del team

La Mercedes ha deciso di fare dei cambianti nel reparto tecnico, in particolare, a partire dal primo luglio, James Allison cambierà ruolo. L’ingegnere britannico è pronto a dedicarsi alla pianificazione strategica a lungo termine diventando Chief Technical Officer. A prendere il suo posto sarà il collega Mike Elliot, che si assumerà le responsabilità del distretto tecnico del team.

Elliot è entrato a far parte della famiglia Mercedes nel 2012, dopo aver lavorato per la Renault e la McLaren. Prima di ottenere la sua posizione attuale ha lavorato come capo dell’aerodinamica fino al 2017, raggiungendo ottimi risultati. La rivoluzione del team non ha nulla a che fare con le prestazioni della W12, quanto piuttosto al cambiamento regolamentare del 2022.

We’re excited to announce the next step in the evolution of our technical leadership structure for the years ahead! 👏 From 1st July, James Allison will begin a new role as Chief Technical Officer, with Mike Elliott being promoted to Technical Director. 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 9, 2021

TOTO: “ALLISON É UN LEADER TECNICO ECCEZIONALE”

Entro la fine dell’anno si concluderà il mandato di James Allison, ma Toto Wolff si è detto soddisfatto e felice di esser riuscito a tenerlo con loro affidandogli un nuovo ruolo.

“Da quando è entrato in Mercedes nel 2017, James è stato un leader tecnico eccezionale per il nostro team e ha dato un enorme contributo alle nostre prestazioni. Combina grande passione e determinazione con una competenza dettagliata e un carattere morale eccezionale”, ha spiegato.

Infine ha aggiunto: “Sapevamo da tempo che il suo tempo come direttore tecnico sarebbe giunto al termine quest’anno e sono lieto che siamo stati in grado di plasmare questo nuovo ruolo per mantenerlo all’interno della nostra famiglia. Sarà una figura molto importante per me nei prossimi anni e so che abbiamo ancora molto da fare insieme”.

Anche Allison si è detto contento di poter lasciare il posto ai giovani che avanzano e al contempo guadagnare una nuova posizione e nuove sfide. Infatti si è così espresso: “Credo fermamente che le persone abbiano una vita utile limitata nei ruoli di alto livello in questo sport. Ho scelto di allontanarmi dal mio ruolo di direttore tecnico per passare il testimone al momento giusto per la squadra e per me stesso. Ho trascorso quattro anni e mezzo meravigliosi come direttore tecnico ed è stato un privilegio speciale guidare il reparto tecnico del team in quel periodo”.