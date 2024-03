Mercedes a lavoro con Antonelli: guiderà la W13

Andrea Kimi Antonelli si prepara all’esordio in una monoposto di Formula 1: due giorni di test con la Mercedes a Imola

Andrea Kimi Antonelli, giovanissimo pilota italiano e pupillo della Mercedes, è diventato un osservato speciale per le prestazioni che ha dimostrato fin dagli esordi con le quattro ruote, inclusi i kart. Inoltre è considerato un possibile candidato per un sedile in Formula 1, e magari come futuro campione con il team Mercedes.

Mercedes inizierà a lavorare con Andrea Kimi Antonelli, come parte della formazione per il giovane pilota, che nel 2024 ha debuttato in Formula 2. Un esordio finora tra alti e bassi, ma normale per un ragazzo non ancora 18enne, che si trova a competere nella categoria che precede la Formula 1 e con vetture altamente prestazionali.

Il pilota bolognese farà presto l’esordio in Formula 1, con due giorni di test programmati sul circuito di Imola e al volante della Mercedes W13, la vettura della stagione 2022. Le sessioni di test sono previste per questo weekend, nelle giornate di venerdì e sabato.

Wolff fiducioso di “Kimi”

Sono molte le voci che vogliono il giovane Kimi, come candidato per ottenere il sedile di Lewis Hamilton il prossimo anno. Toto Wolff, malgrado sia una delle persone che supporta il giovane pilota, ha spesso dichiarato di voler mantenere cautela e molta calma. Tuttavia, è certo che il team andrà avanti con la formazione. Il team principal nel tentativo di proteggere il suo pilota e il suo processo di maturità, ha ammesso che per lui è ancora troppo presto.

Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Andrea Kimi Antonelli potrà effettuare un test con la W13, la prima vettura a effetto suolo della Mercedes, che ha disputato la stagione 2022. A quanto pare il team di Brackley ha prenotato il circuito di Imola, per far provare la monoposto ad Antonelli per questo venerdì e sabato.

Un nuovo step nel processo formativo, che prosegue a gonfie vele. L’inizio di stagione in Formula 3, non è stata come ci si aspettava. Ma considerando la giovanissima età e il fatto che abbia saltato la Formula 2, secondo molti esperti, Antonelli gode di tanta fiducia ed è considerato una promessa per il futuro, anche da parte di Toto Wolff. Di sicuro la Mercedes, seguirà attentamente il suo giovane talento impegnato nella categoria anticamera della Formula 1.