McLaren: svelata la nuova livrea per il 2024

MCL38: questo il nome della nuova vettura McLaren per il 2024. Oggi é stata svelata la livrea

La McLaren Formula 1 Team ha svelato oggi una nuova livrea per il 2024 a guida Lando Norris e Oscar Piastri. Il team principal, Andrea Stella, intende continuare il lavoro di grande progresso avviato lo scorso anno. A lui si affiancano i nuovi arrivi: Rob Marshall, Direttore Tecnico, Engineering & Design e David Sanchez, Direttore Tecnico, Car Concept & Performance, che si sono uniti alla McLaren Racing nel gennaio 2024.

Ecco i dettagli della MCL38

La livrea 2024 porta i colori popolari ed esaltanti di papaya e antracite. Ancora una volta é stato incorporato l’iconico uso di Google Chrome nei numeri dei piloti. La livrea sarà anche caratterizzata da alcuni dei più grandi marchi e organizzazioni del mondo, in quanto i preziosi partner della McLaren continuano a supportare il team sia in pista che fuori pista.

“Dopo una stagione intensa e produttiva, ci dirigiamo verso il 2024 con l’obiettivo di continuare il nostro viaggio verso la parte anteriore della griglia. […] Con i nostri nuovi aggiornamenti delle infrastrutture e le persone in atto, dobbiamo continuare ad elevare i nostri standard e incorporare alte prestazioni in tutto ciò che facciamo. La livrea 2024 è fantastica e non vedo l’ora di vedere il nostro entusiasmante schieramento di piloti, Lando e Oscar, portare in pista l’MCL38 il mese prossimo”, ha dichiarato il Team Principal Andrea Stella.

Quanto alle dichiarazioni dei piloti, Lando Norris ha detto: “Non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione, sarà la mia sesta in Formula 1 e spero di portare lo slancio che abbiamo guadagnato come squadra alla fine della scorsa stagione per scendere in pista in Bahrain. La nuova livrea sembra grande con l’inclusione di segmenti dei miglioramenti dello scorso anno, sono sicuro che i fan la ameranno quanto me”.

“La livrea 2024 sembra davvero cool e non vedo l’ora di correre nei colori iconici della McLaren per una seconda stagione. […] Lavorerò sodo con tutta la squadra per portare questi risultati all’inizio della nuova stagione e competere bene con i nostri concorrenti per regalare ai tifosi momenti più memorabili”, ha aggiunto Oscar Piastri.