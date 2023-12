2023 sotto la lente: la parabola ascendente della McLaren

Dopo l’epilogo del mondiale 2023, é ora di tirare le somme su quanto effettuato dai rispettivi team nel corso della stagione: l’analisi di oggi ha gli occhi puntati su McLaren

Tra tutti i team della stagione 2023, quello di Woking ha fatto e farà sicuramente parlare a lungo di sè. La McLaren ha, infatti, attraversato una crescita senza eguali arrivando persino a dare del filo da torcere alla Red Bull e a Max Verstappen. In questa breve analisi attraverseremo i tratti salienti della stagione appena trascorsa, nonché il punto di vista dei protagonisti diretti.

Il quadro completo

La stagione 2023 è stata una stagione di grandi cambiamenti per McLaren. L’arrivo di Andrea Stella al comando del muretto e quello di Oscar Piastri in sella alla MCL60 hanno decisamente segnato un cambio di rotta per il team di Woking.

L’avvio di stagione, alquanto difficile, non avrebbe mai fatto pensare che il team inglese potesse concludere al quarto posto nel mondiale Costruttori, alle spalle della Ferrari. Già i test in Bahrain non avevano promesso nulla di buono con Norris che aveva concluso in undicesima posizione e Piastri in sedicesima.

Le prime gare del campionato hanno visto una McLaren superare a fatica la prima manche di qualifica, ma anche i risultati della domenica sono stati alquanto deludenti. I due giovani piloti sono infatti rientrati in zona punti soltanto in tre appuntamenti: in Australia con Norris sesto e Piastri ottavo, in Azerbaijan con Norris nono e a Monte Carlo con Norris nono e Piastri decimo.

Il trend negativo termina all’indomani del GP del Canada. Le ultime settimane prima della pausa estiva vedono infatti il team di Woking rinascere grazie a un solido programma di aggiornamenti. Tra questi, le nuove pance molto simili alla filosofia della Red Bull con dei grossi canali che portano il flusso verso l’esterno, una nuova parte dell’Halo e un nuovo fondo.

Tutto ciò segna una svolta determinante per la McLaren che, nella seconda metà di stagione, recupera terreno tornando a competere per le posizioni di vertice tra i big team. E’ stato sicuramente il lavoro programmato e continuo che ha consentito al team di Woking di risalire la china. I risultati si vedono già dal GP d’Austria con un quarto posto di Norris. La vera svolta avviene, però, a Silverstone con Norris che sfiora la pole position e che poi chiude secondo, mentre Piastri quarto.

In Ungheria Norris chiude nuovamente in seconda posizione, mentre Piastri in quinta. Il primo podio per l’australiano arriva nel corso della Sprint di Spa Francorchamps. Seguono delle ottime performance di Norris, mentre Piastri deve aspettare la Sprint shootout del Qatar per ottenere la prima pole in carriera. Sempre in Qatar Piastri gestisce la gara con grande freddezza e questo gli vale un bel secondo posto, a fianco del compagno di squadra che giunge al traguardo in terza posizione.

Dopo il Qatar, un altro momento importante nella parabola ascendente di McLaren si verifica ad Austin, dove il team di Woking supera l’Aston Martin nella sfida tutta inglese per il quarto posto generale nel Mondiale Costruttori. Nelle ultime tre gare – Brasile, Las Vegas, Abu Dhabi – la MCL60 si comporta meglio del previsto, dando anche del filo da torcere a Verstappen in alcune occasioni. Dunque, un traguardo straordinario per lo storico team inglese e un altrettanto grandioso punto di partenza in vista della stagione 2024.

La disamina di Andrea Stella

La figura di Andrea Stella, subentrata quest’anno a quella di Andreas Seidl, rappresenta uno dei punti di riferimento di questa nuova era McLaren. L’ingegnere orvietano ha progetti piuttosto ambizioni per il suo team. Avendo vissuto in prima persona l’era dei trionfi Ferrari, mira proprio a ricreare quel modello vincente anche a Woking. Un modello alla cui base ci sono la stabilità interna e la qualità delle persone coinvolte.

Proprio in virtù di ciò, Stella ha chiamato in squadra Rob Marshall e David Sanchez, che approderanno a Woking rispettivamente da Red Bull e Ferrari. “Vogliamo assolutamente lavorare su questo elemento di esperienza, apportando quello che chiamiamo un ‘potenziamento’ della squadra. Abbiamo l’obiettivo di competere con Red Bull, Mercedes e Ferrari. Di per sé è una missione ardua e dobbiamo essere ben equipaggiati”, ha dichiarato il team principal.

🧡 TEAM PAPAYA 🧡 From engineers to mechanics. Partners to staff. Drivers to you. We’ve been on this journey together, and we can’t wait to see where it’ll take us next. 👊 pic.twitter.com/W93qUyO8t6 — McLaren (@McLarenF1) November 26, 2023

In riferimento alla stagione appena trascorsa, l’ingegnere ha detto: “E’ stata una stagione incredibile. Abbiamo dato una svolta straordinaria, e questo è stato possibile grazie al duro lavoro di tutti. Finire al quarto posto in campionato con nove podi all’attivo, una vittoria nella Sprint, più altri tre piazzamenti importanti nelle mini gare del sabato, due pole position nella ShootOut e realizzare il pit-stop più veloce della storia è certamente un grande risultato per il team“.

“Abbiamo posto una solida base per il futuro. Già dalla prossima stagione vedremo i frutti della nostra continuità di lavoro. Il vantaggio è quello di poter già sfruttare appieno le nostre nuove infrastrutture: la galleria del vento, il simulatore e gli impianti produttivi“, ha poi concluso.

Il rapporto tra Norris e Piastri

Oltre a un team principal con le idee molto chiare e a una vettura in costante evoluzione, la McLaren vanta una delle migliori coppie di piloti in griglia. Norris era già considerato da molti al pari di Russell e Leclerc, nonchè uno dei pochi giovani talenti in grado di duellare alla pari con Max Verstappen. D’altra parte, lo stesso Nico Rosberg, campione del mondo nel 2016 proprio con la scuderia di Brackley, ha detto di Norris che potenzialmente è il miglior pilota della prossima generazione.

Did we spot your posts this weekend? 😅 Check out our social media round-up for the #AbuDhabiGP! ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) November 27, 2023

Quanto a Oscar Piastri, sebbene ampiamente criticato per la scelta di non correre più con Alpine, ha dimostrato, nel corso della stagione appena conclusa, velocità, costanza e freddezza nei momenti di pressione. Tutte qualità che lo classificano come un potenziale leader all’interno del team piuttosto che un rookie.

Il grande talento di Piastri così come i suoi primi successi hanno ampiamente stupito Norris che era abituato a sopravanzare con estrema facilità il suo vecchio compagno di box Daniel Ricciardo. Descrivendo il carattere del giovane pilota numero 81, l’alfiere McLaren ha aggiunto : “È un ragazzo fantastico, semplice e un gran lavoratore. È molto divertente, ma in modo diverso da Daniel. È anche molto veloce, e mi sta spingendo di più rispetto a come è stato negli ultimi due anni”.

Excited for the future! 💪 Lando and Oscar look ahead with plenty of optimism – click the pic below to read more! 👊#F1 — McLaren (@McLarenF1) November 30, 2023

Relativamente al rapporto tra i due, Norris ha dichiarato: “Tutto va bene tra noi, è un ragazzo molto normale, con i piedi per terra e non è egoista. Andiamo molto d’accordo. […] Ovviamente, quando si arriva a lottare per la prima e la seconda posizione, le cose possono cambiare e molto. Ma ora, se uno di noi finisce 15º e l’altro 16º, non mi importa più di tanto. Penso di essere un buon compagno di squadra”, ha concluso.

”Soprattutto in F1, il primo confronto è con il tuo compagno di squadra perché abbiamo la stessa vettura. Il paragone è sicuramente quello, ovviamente. Finora il nostro rapporto è stato buono. Non vedo perché dovrebbe cambiare. Penso che andremo d’accordo e cercheremo di far progredire la squadra insieme”, ha dichiarato Piastri.