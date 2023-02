Ufficiale: Drugovich sostituirà Stroll nei test del Bahrain

Stando a quanto affermato dalla scuderia dell’Aston Martin, il pilota brasiliano Felipe Drugovich sostituirà il pilota principale Lance Stroll ai test del Bahrain, a causa di uno sfortunato incidente

Poche ore rimaste ormai all’inizio dei test in Bahrain, e tutte le scuderie della griglia sono chiamate a prepararsi all’inizio della stagione. Attraverso i primi test in Bahrain i piloti saranno in grado di sperimentare le migliorie effettuate sulle monoposto e cercare di apportare ulteriori modifiche prima dell’inizio del campionato il 5 Marzo. Tra tutte le scuderie c’è chi si prepara ad un inizio di stagione piuttosto differente , tra cui l’Aston Martin, che grazie ad un comunicato ufficiale ha dato notizia del fatto che Felipe Drugovich sostituirà Lance Stroll durante le giornate di test in Bahrain.

Insomma, un inizio di stagione non proprio ottimale, soprattutto considerando che il pilota canadese dovrà dunque confrontarsi con la vettura durante le prove libere il primo weekend di gara. Questo darà meno tempo a Lance Stroll di sviluppare una sorta di ‘feeling’, necessario ai fini della gara. D’altra parte invece, Felipe Drugovich dovrà affrontare una grande sfida, e salire su una monoposto di Formula 1 per la seconda volta dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. Di fatti, la sfida non è nuova per il brasiliano, che dal 2022 è entrato a far parte dell’academy targata Aston Martin e che dal 2023 sarà invece pilota di riserva.

Per quanto riguarda il pilota canadese Lance Stroll, non abbiamo ulteriori dettagli sull’incidente di cui è stato vittima. D’altra parte la scuderia inglese dell’Aston Martin parla di ‘un piccolo infortunio‘, anche se il pilota canadese sembra sia stato avvistato nei pressi dell’ospedale di Barcellona con un gesso al braccio. Insomma, una questione piuttosto delicata, e un infortunio che potrebbe ‘portare in campana’ la scuderia inglese ancora per molto. Per questo, crediamo che l’Aston Martin potrebbe sfruttare i test del Bahrain per abituare il giovane pilota brasiliano ad affrontare la prima gara della stagione.