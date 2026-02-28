McLaren “in ritardo”, Andrea Stella punta al contrattacco

McLaren si presenta alla nuova stagione cercando di difendere i titoli conquistati, con Andrea Stella che ammette il gap da recuperare

Nei test pre-stagionali tra Barcellona e Bahrain, McLaren ha completato oltre 1.000 giri senza problemi di affidabilità. Riuscendo così a portare a termine tutti i programmi di sviluppo previsti. Nonostante ciò, però, i dati raccolti e le dichiarazioni di Andrea Stella suggeriscono che la McLaren sia un passo indietro rispetto a Ferrari e Mercedes in quanto a competitività.

Secondo Stella: “Nel gruppo di testa Ferrari e Mercedes sembrano avere un vantaggio, sebbene sia difficile quantificarne l’entità. La stagione ci dirà di più una volta che le carte saranno sul tavolo”. Consapevole di trovarsi in una posizione leggermente difensiva. Stella ha descritto la filosofia di gara di McLaren simile a quella di una squadra di calcio: difendersi per poi sfruttare il contropiede. Questa metafora evidenzia come il team voglia iniziare la stagione con un approccio prudente.

L’arrivo a Melbourne e l’inizio di un nuovo ciclo regolamentare

Il primo appuntamento della stagione 2026 sarà il Gran Premio d’Australia a Melbourne. McLaren scenderà in pista con la MCL40 che ha partecipato ai test. Il team ha confermato che la monoposto sarà molto simile a quella già vista, con solo aggiornamenti aerodinamici minori e un lavoro continuo sulla riduzione del peso complessivo. Il 2026 segna anche l’inizio di una profonda rivoluzione tecnica in Formula 1, con regolamenti che aumentano l’importanza delle componenti elettriche e nuovi sistemi di gestione dell’energia.

Questa transizione potrebbe influenzare non solo le prestazioni, ma anche lo spettacolo in pista e la strategia di gara di tutte le squadre. McLaren arriva al 2026 con ambizioni elevate ma con la consapevolezza di dover fronteggiare un gruppetto di rivali più pronti al momento giusto. La strategia delineata da Andrea Stella combina prudenza con la ferma determinazione a sfruttare ogni opportunità per rispondere colpo su colpo e difendere i titoli mondiali.

Cipriano Cecoro