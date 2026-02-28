Verstappen sulla Red Bull: “Difficile la vittoria a Melbourne”

Secondo Max Verstappen, la Red Bull non avrà possibilità di vittoria a Melbourne

In vista della stagione di Formula 1 del 2026, l’olandese Max Verstappen, ormai alla sua dodicesima stagione, si sente positivo. “Sono fiducioso: abbiamo avuto pochissimi problemi. Sono contento dei risultati ottenuti finora“, ha dichiarato Verstappen in collegamento video durante il media day di Viaplay, ripensando ai test in Bahrain. Ha però confessato di non aspettarsi una vittoria del team Red Bull Racing nella prima gara della stagione a Melbourne (in data 8 marzo). “Devo essere realista: sarà difficile una vittoria Red Bull a Melbourne. Ce lo aspettavamo, data l’introduzione dei nuovi regolamenti e il nostro nuovo motore. Dobbiamo ancora fare passi avanti per essere al top“.

Il team Red Bull deve migliorare se vuole vincere

Le scuderie avversarie sono colpite da quanto dimostrato finora dalla Red Bull. Infatti, nel corso dei test in Bahrain, vari piloti, come George Russell della Mercedes, hanno indicato la Red Bull come una delle squadre da battere . “Probabilmente credevano che avremmo avuto problemi, soprattutto con il motore“, ha commentato Verstappen a proposito della reazione dei rivali. Dopo i test in Bahrain, la Red Bull ha avuto circa due settimane per prepararsi al meglio alla prima gara in Australia.

A questo proposito, Verstappen ha confermato l’esigenza di apportare miglioramenti e perfezionamenti alla monoposto. “I regolamenti sono complicati“. Parlando della power unit, ha aggiunto: “Bisogna sempre tenere conto della temperatura del motore stesso, ma anche delle condizioni. Su questo aspetto dobbiamo ancora migliorare. Siamo consapevoli di essere a buon punto, ma per vincere dobbiamo trovare più potenza. Non sarà facile“.

Difficile vittoria a Melbourne, difficile gestione dell’energia

La gestione dell’energia è il tema dominante in Formula 1 quest’anno. Un aspetto che rende, infatti, la preparazione alla gara ancora più impegnativa, con alcuni circuiti che si rivelano significativamente più impegnativi di altri. Tra questi, c’è il circuito di Melbourne, uno dei circuiti meno favorevoli, a differenza di quello del Bahrein. “Sarà più difficile rispetto agli anni precedenti“, ha detto il pilota olandese.

“Piccole differenze e dettagli nel modo in cui si carica la batteria hanno un impatto enorme sulle prestazioni. Per ottenere il massimo, stiamo trascorrendo molto tempo al simulatore“. Ha poi concluso parlando dell’aspetto della monoposto in Australia: “La RB22 in Australia avrà un aspetto sostanzialmente identico a quello dei test in Bahrain. Le parti saranno abbastanza simili. Nel corso della stagione, però, si vedranno grandi cambiamenti in molte squadre“.

Sara Venturelli