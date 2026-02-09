La prima stagione da numero uno in McLaren: Norris si confessa tra aspettative e ambizioni

Il 2025 è stato l’anno migliore per Lando Norris che, dopo un inizio difficile, è diventato per la prima volta campione del mondo, portando la McLaren sul tetto della Formula 1. Dopo errori e problemi tecnici, il britannico ha vinto il titolo sotto i riflettori di Abu Dhabi battendo Max Verstappen, protagonista di una rimonta storica. Un successo che ha rappresentato molto più di una vittoria: il coronamento di un sogno che spesso è sembrato scivolare via.

Ma il neo campione ora guarda alla nuova stagione con fiducia. “Le mie ambizioni non sono cambiate” dice a chi gli chiede se indossare il numero uno possa influenzare il campionato. “Non mi sento diverso, voglio ancora vincere“ dichiara sincero. Il britannico infatti, sottolinea che il successo non ha cambiato i suoi piani ma al contrario, ha acceso la sua voglia di vincere ancora. Nonostante il titolo, l’inglese resta concentrato e determinato a difendere la vetta.

Norris e il futuro: la nuova era tecnica e la maledizione del primo titolo

La nuova stagione porterà con sé una ventata di cambiamento alla quale il campione McLaren dovrà presto abituarsi. Norris ha parlato anche di questo sottolineando come, per certi aspetti, i sorpassi saranno più difficili e le gare più caotiche. Il ventiseienne guarda alla nuova era con fiducia, pronto a replicare l’impresa dello scorso anno, contrastando le ambizioni avversarie.

Ma Norris, oltre a dover difendere il trofeo da tutta la griglia, dovrà anche tentare di superare la maledizione del primo titolo. Infatti, storicamente, nessun pilota britannico è riuscito a mantenere il mondiale dopo la prima stagione. Lo stesso Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha dovuto aspettare sei anni prima di vincere il campionato per la seconda volta. Il neocampione dovrà quindi non solo dimostrare costanza e tenacia ma anche provare a spezzare una statistica che lo farebbe entrare nella storia della categoria e della stessa McLaren.