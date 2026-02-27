Honda identifica la causa dei problemi riscontrati in Bahrain

La Honda ha individuato la causa dei problemi riscontrati in Bahrain

La Honda è intervenuta per spiegare la causa dei problemi riscontrati durante i test pre-stagionali in Bahrain. Il team giapponese sta vivendo un inizio di stagione complicato con l’Aston Martin, rendendo complesso l’inizio della collaborazione. Questo ha comportato anche ad avere un numero ridotto di chilometri a ridosso dell’inizio dalla stagione in Australia.

La scuderia britannica è arrivata in ritardo allo shakedown tenutosi a Barcellona e ha registrato solo 65 giri prima della partenza in Bahrain. Tuttavia, durante i sei giorni di test è riuscita a totalizzare 329 giri in più. La situazione è diventata drammatica l’ultimo giorno, con solo 6 giri completati alla conclusione delle prove.

Le dichiarazioni del direttore generale

Honda ha spiegato quali sono stati i problemi incontrati in pista e ha affermato di aver adottato misure per risolvere il problema. Come riportato da RacingNews365 questa settimana. “Durante i test, abbiamo notato alcune vibrazioni anomale”, ha dichiarato il direttore generale di Honda, Ikui Takeishi. “La causa principale si pensa fosse che tali vibrazioni hanno causato danni al sistema di batterie”.

“Stiamo indagando sulla causa dal punto di vista della Power Unit e prendendo provvedimenti dal lato della vettura. In particolare, stiamo utilizzando il banco di prova Sakura, un banco di prova dotato di una mono scocca, per poter effettuare delle analisi alle vibrazioni. Al momento stiamo elaborando delle contromisure”.

Il team giapponese tornerà in Formula 1 quest’anno, in seguito alla sua uscita nella stagione 2021, in cui aveva raggiunto un risultato eccezionale con la conquista del titolo da parte di Max Verstappen e Red Bull. Nonostante lo scenario attuale non è paragonabile a quello di alcuni anni fa, il presidente della Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, sostiene che gli obiettivi non sono cambiati. “Abbiamo molto lavoro da fare, ma siamo determinati a vincere”, ha dichiarato.