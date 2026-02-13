Regolamento Formula 1 2026: tutte le novità che cambiano la pista

Regolamento Formula 1 2026: tutte le novità che trasformano le gare

Nel 2026, il regolamento della Formula 1 cambierà radicalmente. Le monoposto saranno più leggere e compatte. I motori sempre più ibridi e sostenibili. L’aerodinamica attiva sostituirà il DRS. E ci saranno tante novità per aumentare spettacolo e sicurezza in pista. Questi cambiamenti non riguardano solo le auto. Modificheranno anche le strategie dei team e il modo in cui i piloti affronteranno ogni gara. Ogni dettaglio tecnico influenzerà velocità, sorpassi e adrenalina per chi guarda. Ma cosa succederà davvero in pista per team, piloti e tifosi? Vediamolo in modo semplice e chiaro.

Monoposto più leggere, gomme più performanti

Le gomme del 2026 saranno più piccole e leggere per adattarsi alle nuove monoposto, con una larghezza ridotta e un peso complessivo minore. Pirelli proporrà cinque mescole, di cui tre selezionate per ogni gara, rendendo la gestione delle gomme ancora più importante per sicurezza, prestazioni e spettacolo. Anche le vetture saranno più leggere e compatte, con un peso minimo di 768 kg e dimensioni ridotte di 10 cm in larghezza e 20 cm in lunghezza, compreso il fondo. Queste modifiche le rendono più agili in curva e facili da guidare, aumentando le battaglie ravvicinate e lo spettacolo in pista.

Power unit e sorpassi: tutte le novità del 2026

Le power unit del 2026 saranno più equilibrate tra elettrico e termico, con l’MGU-K potenziato e l’MGU-H eliminato, mentre il carburante sarà al 100% sostenibile. L’aerodinamica attiva permetterà ai piloti di passare dalla modalità Z, per massimizzare il carico in curva, alla modalità X, a bassa resistenza nei rettilinei. Al posto del DRS arriva lo Straight Line Mode (SLM), che appiattisce le ali nei rettilinei per aumentare la velocità. Infine, il Manual Override consente di usare energia extra dell’MGU-K per attaccare, rendendo i sorpassi più tattici e spettacolari.

Sicurezza in pista: come cambiano le vetture nel 2026

La sicurezza delle monoposto 2026 è stata ulteriormente migliorata. La struttura frontale ora si deforma in due fasi per assorbire meglio gli impatti, mentre il roll hoop resiste a carichi maggiori (da 16 G a 20 G). Le luci sugli specchietti retrovisori diventano più visibili in caso di pioggia o vettura ferma, e anche le paratie laterali e l’antenna GPS sono state ottimizzate. Tutte queste modifiche rendono le auto più protette in caso di incidente e migliorano la sicurezza attiva durante la gara.

Regolamento Formula 1 2026: un nuovo inizio per auto, motori e gare

La stagione 2026 segna un nuovo inizio per il Circus, con un regolamento che rivoluziona auto, motori e strategie in pista. Vetture più leggere, motori più efficienti e strategie più dinamiche promettono gare ancora più spettacolari per tifosi e team, rendendo la competizione più avvincente e le corse indimenticabili. Ogni dettaglio tecnico influenzerà velocità, sorpassi e gestione della gara, mentre i team dovranno adattarsi rapidamente alle nuove regole per restare competitivi. Anche i piloti dovranno ripensare il modo di affrontare curve e rettilinei, sfruttando al massimo ogni opportunità per attaccare e difendersi.