McLaren: é illusione in qualifica al GP di Spagna

Le qualifiche in Spagna hanno rappresentato uno spiraglio di luce per la McLaren, ma l’illusione arriva ben presto in gara

C’é ancora tanto lavoro da fare per la McLaren che crolla in gara dopo l’illusione dell’ottima qualifica di Norris. Il team inglese ha cominciato la stagione 2023 nel peggiore dei modi, ma proprio a Barcellona ha avuto la sua piú forte prestazione in qualifica con Lando che ha ottenuto un terzo posto a sopresa in griglia. Piastri, invece, ha quadagnato il decimo posto, prima di ottenere una posizione dopo la penalitá attribuita a Gasly.

Tuttavia, la gara si é rivelata piú dura del previsto. Il contatto con Hamilton al primo giro ha distrutto totalmente le speranze del team e di Norris che ha dovuto effettuare un pit stop supplementare. Il pilota ha terminato in diciassettesima posizione, mentre Piastri tredicesimo. Nessuno dei due é riuscito quindi a garantirsi un piazzamento tra i primi dieci, aspetto che ha sicuramente confermato le grandi difficoltá della vettura in un circuito ad alto carico come quello di Barcellona.

Le reazioni dei piloti

Per certi versi quanto accaduto rappresenta una condizione attesa che dovrá spingere i tecnici e tutto il team a lavorare e trovare delle soluzioni per proseguire al meglio la stagione. “Daremo uno sguardo al perché abbiamo lottato così tanto oggi rispetto a ieri. Penso che abbiamo già alcune buone idee. Ma sì, pomeriggio deludente”, ha dichiarato Piastri.

“Non ho molte risposte al momento su quale possa essere il problema, ma gli altri sembravano essere in grado di spingere di più quando volevano e di trovare una marcia in più, mentre a noi capitava di avere qualche sbandata. Non avevo il passo per fare davvero qualcosa”, ha aggiunto il giovane pilota.

“Dopo una sessione di qualifiche molto positiva, il Gran Premio di Spagna è stata una dimostrazione realista della nostra attuale competitività”, ha affermato Andrea Stella, TP della squadra. “Sapevamo che sarebbe stato complicato in gara mantenere le posizioni di vertice dello schieramento, visto la temperatura più calda rispetto al sabato”, ha poi concluso.