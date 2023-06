Una Red Bull battuta per la prima volta: tutti i record del GP di Spagna

Una Red Bull sconfitta per la prima volta e una griglia di partenza da record: i momenti più eclatanti del settimo weekend di gara di questa stagione

Il GP di Spagna 2023 si è concluso con il quinto trionfo stagionale di Max Verstappen, il quale si porta a quota quaranta Gran Premi vinti in carriera. All’olandese manca una sola vittoria per eguagliare il quinto pilota più vincente di tutti i tempi, Ayrton Senna. Il due volte campione del mondo ha anche condotto ogni giro della gara sul circuito di Barcellona, per la seconda volta consecutiva in questa stagione. Grazie alla pole position e al giro veloce, Verstappen è riuscito anche a conquistare il terzo Gran Chelem della sua carriera, eguagliando Nelson Piquet.



Affianco a lui sul podio sono saliti i due piloti Mercedes: George Russell ha così conquistato il decimo podio in carriera. L’inglese è anche il primo pilota di questa stagione a partire dietro a una Red Bull (quella di Sergio Perez) e a riuscire a batterla al traguardo. Escluso per la seconda volta dal podio Fernando Alonso, che al suo Gran Premio di casa ha avuto la sua peggior prestazione fino a ora. Lo spagnolo infatti è partito soltanto ottavo, e ha concluso la gara al settimo posto in classifica. Per la prima volta battuto dal compagno di squadra Lance Stroll.

GP DI SPAGNA 2023: I RECORD CONQUISTATI E QUELLI MANCATI

Pierre Gasly avrebbe avuto la possibilità di partire dalla posizione in griglia più alta mai ottenuta dal GP di Turchia del 2021. Eppure il francese, che aveva ottenuto il quarto tempo in qualifica, è stato penalizzato di ben sei posizioni, che lo hanno sbattuto ai piedi della top 10. Su una griglia di partenza dove erano schierate, nelle prime dieci posizioni, ben sette monoposto diverse. Un numero da record: il numero più alto mai registrato è stato di otto scuderie diverse, raggiunto l’ultima volta nel GP del Brasile 2009.

Best quali of the season so far finishing P7 🤘🏼Really happy about the great teamwork today in a tricky qualifying.. we’ll start in a decent position and feel prepared to race hard tomorrow !!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/N7ksppArwM — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) June 3, 2023



Sul suo circuito di casa, Carlos Sainz ha conquistato la miglior posizione di partenza di questa stagione. Lo stesso dicasi per Lando Norris, scattato dalla terza casella con la sua McLaren che poi, a causa di un contatto al primo giro con Hamilton, ha avuto problemi per tutta la durata della corsa. Per la seconda volta in questa stagione, dopo Miami, tutte le vetture hanno tagliato il traguardo. Mentre Nick de Vries e Logan Sargeant sono rimasti gli unici piloti in griglia a non avere conquistato ancora un punto.