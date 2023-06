Aston Martin, nuovi aggiornamenti per il GP Canada

Aston Martin porterà dei nuovi aggiornamenti sulla AM23 per il GP del Canada, con l’obiettivo di contrastare i suoi rivali

Dopo un GP Spagna deludente, l’Aston Martin corre ai ripari. Nella gara di casa Fernando Alonso non è riuscito a salire sul podio, concludendo solo in settima posizione, alle spalle di Lance Stroll. Un risultato al di sotto delle aspettative, considerando la grande stagione che la scuderia inglese sta svolgendo. Il GP di Spagna e l’unica tappa insieme al GP dell’Azerbaijan dove Aston Martin non è riuscita ad ottenere un podio. Ma la tappa spagnola ha messo in preallarme il team inglese, per il sovranzare delle prestazioni Mercedes.

I nuovi aggiornamenti portati dalla scuderia tedesca hanno reso la W14 più performante anzi, una vera “astronave” come denominata dai team avversari, soprattutto in termini di passo gara. Con entrambi i piloti sul podio, Mercedes ha lanciato forti segnali e Aston Martin sembra averli colti alla perfezione. Nel GP del Canada verranno portati nuovi elementi oltre quelli già visti nella tappa spagnola. È previsto un nuovo fondo con cui la scuderia inglese vorrebbe rispondere ai risultati Mercedes e Ferrari

Alonso vorrebbe nuovi aggiornamenti per constare lo step evolutivo di Mercedes?

Stando a quanto rivelato da Motosport.com, il team principal Mike Krack non crede che i nuovi aggiornamenti dei team rivali abbiano portato ad cambiamento in pista: “No, non credo. La nostra prima analisi non lo riflette, lo vedremo tra un paio di gare se sarà così” ha dichiarato. Tra coloro che in squadra vogliono un’Aston Martin trionfante vi è sicuramente Fernando Alonso, il quale avrebbe chiesto di portare nuovi aggiornamenti per potenziare le prestazioni della AM23.

“Fernando fa bene a chiedercelo, ci spinge solo a fare il meglio. Ci sarà qualcosa in arrivo per il Canada, un piccolo passo in più” ha assicurato Krack. Per la scuderia inglese sarà il GP di Silverstone la tappa dove porteranno il grosso pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe garantirgli un grosso step in avanti. Aston Martin riuscirà a conquistare la prima vittoria della stagione nel GP del Canada con i nuovi aggiornamenti in arrivo o dovrà lottare con Mercedes per la conquista del podio?