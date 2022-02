McLaren e Hilton, prolungata la loro partnership

La partnership tra McLaren e Hilton prosegue. Un sodalizio di lunga data, iniziata nel 2005, che continua con un nuovo accordo e nuove iniziative

Questa mattina, McLaren Racing e Hilton hanno annunciato il prolungamento della loro partnership, iniziata nel 2005, con un contratto pluriennale.

Un rapporto che ha permesso l’avvio di una serie di iniziative tra la nota catena alberghiera e McLaren. Hilton dà la possibilità ai propri membri della Hilton Honors, di vivere esperienze uniche, compresa la visita presso il Technology Centre della McLaren a Woking. Inoltre, lo staff del team McLaren di Formula 1 può soggiornare presso i suoi alberghi, durante le trasferte.

L’estensione del contratto per i prossimi anni, permetterà alla McLaren Racing e alla Hilton di continuare a sviluppare e innovare le loro attività programmati con contenuti esclusivi. Recentemente, è stato organizzata “Ride to School with Lando”, un’iniziativa che ha riscosso molto successo. I video pubblicati sulla pagina ufficiale Instagram della McLaren, hanno raggiunto 2 milioni di visualizzazioni. La clip mostra un ragazzo, che viene accompagnato a scuola con un autista d’eccezione, ovvero il pilota della McLaren, Lando Norris. Il papà del ragazzo, aveva vinto il viaggio, tramite l’adesione alla Hilton Honors, un programma di premi per i soci e raccolta punti, ideata dalla Hilton.

Il marchio Hilton, continuerà ad essere affisso sulle livree delle monoposto di Formula 1 e sulle tute dei piloti, della McLaren, dalla stagione 2022 in poi.

McLaren Racing and @Hilton are today announcing a multi-year extension to their long-standing partnership, which has been in place since 2005. 🤝 — McLaren (@McLarenF1) February 1, 2022

Silcock: “Una seconda casa allo staff del team”

“Siamo contenti di poter estendere la nostra partnership con Hilton, uno dei sponsor da tempo presenti nel team McLaren di Formula 1. Hilton rappresenta un marchio globale, e di eccellenza, sinonimo di viaggi e avventura, capace di fornire le migliori esperienze, ai propri clienti. Come parte della partnership, continueremo a collaborare, creando iniziative che ci possano portare ad avere un approccio allineato nei viaggi e nelle esperienze, ai clienti e fans di tutto il mondo,” ha così commentato Zak Brown, CEO della McLaren.

Chris Silcock, vice presidente e direttore commerciale della Hilton, ha aggiunto: “La nostra partnership con McLaren, ci permette di offrire un’esperienza unica e irripetibile ai nostri soci della Hilton Honors, oltre a creare contenuti autentici e attraenti. Come marchi, i nostri obiettivi sono in linea, sull’innovazione, cultura e prestazione. Quindi è entusiasmante poter estendere la nostra lunga e proficua partnership. Siamo anche orgogliosi nel poter mostrare il nostro impegno, nel offrire il più caloroso benvenuto alla Hilton, fornendo una seconda casa, allo staff del team corse della McLaren, nelle loro trasferte in tutto il mondo“.