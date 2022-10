McLaren due giovani piloti al debutto in Formula 1

Due nuovi debuttanti in casa McLaren per le prossime gare della stagione di Formula 1 2021, ovvero Alex Palou e Patricio O’Ward. I due giovani piloti impegnati in IndyCar, hanno preso parte a dei test organizzati dal team di Woking a bordo di una Formula 1. E ora per loro, è tempo di provare il grande salto in Formula 1, anche se solo durante le prove libere di un Gran Premio.

Alex Palou farà il suo debutto al GP degli Stati Uniti, durante le prove libere 1 al volante della MCL36 di Daniel Ricciardo, sostituendo l’australiano per quella sessione. Di recente, Alex ha preso parte a un test in Austria al volante della MCL35M, monoposto del team di Woking della stagione 2021.

I test fatti a Barcellona e in Austria, erano incentrati sull’adattamento in Formula 1. La notizia di oggi, è una conferma che quei test sono andati bene e che Alex è pronto per il prossimo passo.

COMUNICADO OFICIAL 📢 @AlexPalou and @PatricioOWard to drive for McLaren F1 in free practice 1 sessions at the #USGP and the #AbuDhabiGP, respectively. 👊

— McLaren (@McLarenF1) October 14, 2022