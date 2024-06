Max Verstappen ha stilato la sua top 5 dei campioni

Max Verstappen ha recentemente ammesso chi sono per lui i 5 miglior campioni che la Formula 1 abbia mai avuto

Successo dopo successo , il pilota olandese inizia ad essere parte dei campionissimi della Massima Categoria. L’ultimo successo è stato domenica in Canada, dove abbiamo visto un Verstappen lottatore e agguerrito per la conquista del podio più alto. Recentemente, il pilota #1 nel corso di un’intervista ha stilato una sua personale classifica di chi secondo lui sono i cinque migliori piloti che la Formula 1 abbia mai mai avuto.

L’olandese, ha optato per la “vecchia scuola”, rivelando ai microfoni di DAZN: ‘Vado con Michael Schumacher, probabilmente Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio’, ha dichiarato. All’interno della classifica dunque sono anche presenti suoi attuali rivali come il pilota #44 e il #14, per cui Verstappen, nutra segretamente, forte ammirazione.

ritorno al passato

Nel corso dell’intervista è stato chiesto al pilota Red Bull in quale periodo gli sarebbe piaciuto correre. La sua risposta non ha di certo deluso, difatti ha dichiarato: “Sono contento di quello che sto vivendo adesso. Forse l’inizio degli anni 2000, mi sarebbe piaciuto gareggiare in quel periodo” ha affermato, spiegando il perché di questa scelta:” non solo per i forti rivali presenti in quell’epoca. Sopratutto a causa del suono del motore“, ha confermato. Verstappen ha reso ancora una volta chiaro a tutti che, in effetti, è un uomo con gusti della “vecchia scuola” vista la sua classifica dei 5 suoi campioni preferiti in assoluto.

Ritornando invece al presente , abbiamo notato come Red Bull non è stata superlativa nelle prime gare (con diversi aggiustamenti da fare per le prossime gare.) Mentre i rivali, come McLaren e Ferrari (nonostante il disastro di Montreal che ha portato al doppio ritiro) iniziano ad essere molto competitivi. Tuttavia, Max Verstappen non delude le aspettative, dimostrando come anche con delle difficoltà con la sua monoposto, lui rimanga ancora il super favorito per la conquista del titolo mondiale, il quarto per l’olandese.