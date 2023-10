Marta Garcia in FRECA nel 2024

Dopo la vittoria del Campionato in F1 Academy Marta Garcia si è aggiudicata un sedile con Prema Racing in FRECA a partire dal prossimo anno

Durante il fine settimana di Austin accanto alla massima serie automobilistica è scesa in pista anche la F1 Academy. Proprio in Texas la categoria tutta al femminile disputava la sua ultima tappa, fondamentale per l’assegnazione del titolo. A spuntarla è stata la spagnola Marta Garcia con la Prema Racing che si è così aggiudicata il primo titolo nella stagione inaugurale della serie. La giovane pilota ha conquistato sette vittorie e numerose pole position nel corso del campionato. A questi vanno aggiunti altri cinque podi, fondamentali per battere Léna Bühler, pilota dell’Accademia Sauber, con un distacco di cinquanta punti.

Dopo il titolo iridato, la Formula 1 ha confermato che la Garcia si è aggiudicata un posto interamente coperto dal punto di vista finanziario nel Campionato Europeo di Formula Regional by Alpine per il 2024 con Prema Racing. Con il team italiano collaboreranno anche il produttore dei telai FRECA, Tatuus, e il fornitore di pneumatici Pirelli. Fornendo così “un contributo finanziario al costo del sedile”. Per agevolare ulteriormente l’accessibilità e l’inserimento di nuove aspiranti pilote, F1 Academy ha ridotto la quota di iscrizione che ogni pilota deve versare per il suo posto da 150.000 a 100.000 euro in vista della prossima stagione.

Il FRECA è utilizzato principalmente per i piloti junior come ponte tra la F4 e la FIA F3. La serie consentirà ora ai team di gestire una quarta vettura se si ingaggia una delle pilote che ha concluso la stagione di F1 Academy nelle prime tre posizioni della classifica finale. F1 Academy dichiara inoltre che “lavorerà a stretto contatto con i team per sostenere le sue vincitrici nella progressione verso l’alto“.

BREAKING: In a momentous move, Inaugural F1 Academy Champion Marta García secures a fully funded race seat for the 2024 Formula Regional European Championship by Alpine. An exciting chapter in her racing career awaits!#F1Academy pic.twitter.com/40ikpfuSHH — F1 Academy (@f1academy) October 26, 2023

La volontà di dar spazio alle donne nel motorsport

“F1 Academy è tutta incentrata sulla progressione e sulla creazione di maggiori opportunità per le giovani donne nel motorsport, quindi offrire un posto completamente finanziato in FRECA per la nostra campionessa inaugurale è un momento significativo”, ha dichiarato Susie Wolff, amministratore delegato di F1 Academy. “Il fatto che continuerà a correre anche con PREMA, con cui ha costruito un rapporto e che sono attualmente i campioni in questa categoria, aiuterà anche il suo sviluppo futuro”.

“Sono orgogliosa dei progressi che abbiamo fatto nella nostra prima stagione. Mentre iniziamo a prepararci per la nostra prossima stagione in cui entreremo a far parte del calendario di F1, questo annuncio, insieme la decisione di abbassare la quota di iscrizione a 100.000 euro, è una dichiarazione del nostro continuo impegno a rendere il motorsport più accessibile e far superare alle pilote gli ostacoli che si trovano davanti“.

In queste ore anche Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports, ha espresso la sua felicità nell’accogliere la campionessa dell’F1 Academy: “Dal 2021 la Formula Regional European Championship by Alpine è una tappa essenziale nella scalata verso la Formula 1. Consente ai piloti promettenti di affinare il proprio talento e migliorare le abilità in gara. Siamo felici di dare il benvenuto alle vincitrici della F1 Academy all’interno di FRECA, creando un altro punto di ingresso per i giovani talenti e supportandoli nel loro viaggio verso la vetta“.

L’entusiasmo della campionessa

Entusiasta, come è giusto che sia, Marta Garcia che ora avrà l’opportunità di confrontarsi in un campionato come quello del FRECA: “Sono entusiasta ed emozionata di correre nel FRECA il prossimo anno. Venendo dalla F1 Academy, sarà un grande passo. Sappiamo che dovremo lavorare molto con la squadra per avere successo, ma sono davvero determinata a fare bene. Non ringrazierò mai abbastanza la F1 Academy. È un’iniziativa fantastica che cerca di portare i piloti con i migliori risultati ai massimi livelli. È un’opportunità straordinaria, non vedo l’ora di coglierla e di iniziare il lavoro che abbiamo davanti, dentro e fuori la pista”.

Alice Lomolino