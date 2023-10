Svelato il nuovo calendario della F1 Academy

Sono state da poco ufficializzate le prossime tappe della F1 Academy: la “quarta serie” del Circus prova a diventare internazionale con sette gare in tre continenti diversi

La F1 Academy, erede anche se non direttamente della W Series, è un progetto tutto al femminile nato quest’anno. L’obiettivo è quello di portare per la prima volta nella storia della Formula 1 una pilota nella massima serie. All’interno di questa “quarta serie” viene data una base di partenza alle giovani pilote che le metta nelle condizioni giuste per competere alla pari con i colleghi maschi nel percorso che passa per la Formula 3 e la Formula 2, fino all’approdo in F1.

In questo suo primo anno di vita la F1 Academy è approdata su circuiti importanti come il Red Bull Ring in Austria, Barcellona, Zandvoort e Monza. Il tutto però senza il fondamentale supporto mediatico della Formula 1 per un progetto così giovane e ambizioso. Anche la mancanza di dirette televisive, con gare condensate in poche clip dei momenti salienti, ha destato alcune critiche. Il tutto cambierà dalla prossima tappa ad Austin, negli Stati Uniti. Presso il Circuito delle Americhe, infatti, si svolgerà l’ultima tappa della F1 Academy che supporterà anche il prossimo evento della Formula 1.

Il nuovo calendario della F1 Academy

Quella degli USA sarà una prova generale per ciò che attende la categoria femminile nel 2024. A partire dal prossimo anno la F1 Academy supporterà sette tappe della Formula 1, gareggiando in tre continenti e in sette Paesi diversi. Il campionato si aprirà in Arabia Saudita nel weekend del 7-9 marzo prima di spostarsi a Miami. Seguiranno Barcellona, Zandvoort, Marina Bay in Singapore e poi il Qatar. Inoltre, F1 Academy e Formula 1 condivideranno il finale di stagione, con entrambe le serie che si concluderanno ad Abu Dhabi tra il 6 e l’8 dicembre.

7 countries. 3 continents 🙌

F1 Academy is going global 🌎

Season 2 loading… Hit save on the 2024 F1 Academy calendar. 💾#F1Academy pic.twitter.com/yYrR7PLwHv — F1 Academy (@f1academy) October 17, 2023

Sul nuovo calendario ha parlato l’amministratrice delegata della F1 Academy, Susie Wolff: “Sono lieta di annunciare la nostra stagione per il 2024. Questo calendario consolida la nostra ambizione nel diventare una serie veramente globale, migliorando la visibilità. Vogliamo ispirare le ragazze e le donne di tutto il mondo, mostrare che c’è un posto per loro nel nostro sport. Correre al fianco della Formula 1 ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo. Voglio ringraziare tutti e sette i promotori per averci sostenuto nella nostra missione e per aver intrapreso questo viaggio con noi per il 2024″.

La Formula 1 da il benvenuto alle giovani pilote

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha aggiunto: “È fantastico dare il benvenuto alla F1 Academy in sette round del calendario di Formula 1 per il prossimo anno. Questa piattaforma globale, combinata con il supporto di tutti e dieci i team della massima serie, porterà la categoria al livello successivo. Offrirà non solo l’opportunità alle pilote di sviluppare le loro abilità sulle piste di Formula 1, ma anche a ispirare le giovani donne di tutto il mondo a perseguire un futuro nel motorsport. Voglio ringraziare i nostri promotori, i nostri team e la più ampia comunità del motorsport per il loro supporto alla F1 Academy mentre ci muoviamo verso una entusiasmante seconda stagione“.

Alice Lomolino