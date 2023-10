Verstappen vs Hamilton: chi tra i due è ora “l’intoccabile”?

Max Verstappen sta raccogliendo risultati strabilianti a cui nessuno è in grado di aspirare al momento. Motivo per cui sembrerebbe aver rubato il titolo di “intoccabile” al rivale Hamilton

I piloti più dominanti dell’ultimo decennio, Max Verstappen e Lewis Hamilton, negli ultimi anni hanno diviso l’opinione di tifosi e opinionisti su chi dei due sia il più forte. Hamilton, un tempo numero uno indiscusso di questo sport, ha dovuto assistere impotente all’ascesa del giovane talento pigliatutto. Motivo per cui si è portati a pensare che l’asso britannico non sia più il pilota intoccabile della Formula 1, ma che questo titolo glielo stia strappando dalle mani il fuoriclasse della Red Bull.

Il primo torto subito dal sette volte Campione del Mondo ad opera del leone olandese risale al Gran Premio di Abu Dhabi del 2021, quando Verstappen superò il talento britannico all’ultimo giro e si portò a casa il primo titolo dopo una stagione combattutissima.

Parlando della rivalità tra i due piloti, l’ex team manager della Benetton Joan Villadelprat ha detto di ritenere che Max Verstappen sia così lontano dagli altri, che la Red Bull potrebbe anche non essere una vettura così dominante come si potrebbe immaginare. Quest’ultimo ha affermato: “Non ritengo che al momento siano allo stesso livello. Hamilton sta commettendo parecchi errori. E’ inoltre impossibile fare un paragone tra la Mercedes e la Red Bull, perché non capiamo effettivamente quanto sia forte la RB19“.

L’ex team manager continua: “Mi spiego meglio: da una parte abbiamo la perfezione con Verstappen e dall’altra abbiamo Perez, che nei confronti del compagno di squadra sta sfigurando. E allora mi chiedo quale sia il vero livello di questa monoposto“. Villadelprat ha anche aggiunto: “Penso che al momento, anche se sulla stessa monoposto, il campione olandese sarebbe più veloce di Hamilton. Questo perché ha una tale fiducia e sicurezza in sè stesso, nella vettura e nel team, da renderlo intoccabile e inattaccabile“.

Nessun compagno di squadra a paragone con Verstappen

Villadelprat, che nel corso della sua lunga carriera in Formula 1 ha lavorato anche con Ferrari, McLaren e Prost, ha parlato della sua ammirazione per Hamilton, ma ha anche affermato che le prestazioni dei suoi compagni di squadra rispetto a quelle dei compagni di Verstappen suggeriscono che il pilota olandese sia il più forte.

In merito a ciò ha commentato così: “Hamilton ha avuto il suo momento in cui è stato intoccabile. Se si confrontasse Rosberg con Hamilton, non credo che il pilota tedesco sia un qualcosa di speciale. Rosberg e Bottas, a volte, erano più veloci di Hamilton in qualifica, ma non erano piloti speciali. Non mi sembra che Max abbia queste caratteristiche. Ogni suo compagno di squadra non si è mai avvicinato neanche lontanamente al suo livello e ne abbiamo ancora una volta la prova da come stanno andando le cose con Perez“.