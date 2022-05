Marko: “Norris è l’unico pilota al livello di Verstappen e Leclerc”

A detta del consulente Red Bull, il talento di Lando è al momento limitato da una monoposto non all’altezza della situazione

Helmut Marko ha compilato una personale graduatoria dei migliori piloti presenti in griglia di partenza: la lista non include Lewis Hamilton, e probabilmente c’era da aspettarselo. Lo stentato inizio di stagione del campione britannico ha scatenato i detrattori. Le critiche piovono numerose da ogni parte, e, del resto, al momento Hamilton rappresenta un bersaglio particolarmente vulnerabile. Il consulente della Red Bull non si è mai fatto mancare allusioni velenose a indirizzo dei rivali della Mercedes. Stavolta, però, si è limitato a “dimenticare” il nome di Lewis: al centro delle parole di Marko troviamo infatti Lando Norris.

Verstappen, Leclerc e Norris: ecco l’élite della Formula 1

“Ad oggi, l’unico pilota al livello di Max e Charles è Lando Norris”, ha spiegato Marko ad Auto Motor und Sport. “Al momento, però, non dispone di una grande macchina“. In questo caso, come si può intuire dalle poche parole pronunciate dall’austriaco sull’argomento, non abbiamo a che fare con una critica rivolta direttamente a Hamilton, ma con una semplice omissione. Il sette volte campione del mondo non è citato, e lo stesso vale per il suo compagno di squadra, George Russell.

La Mercedes, al momento, non è della partita. Le prestazioni della W13 non permettono al team di Brackley di competere con Ferrari e Red Bull. Sono state disputate soltanto quattro gare nel 2022, ma la sensazione è netta: quest’anno le Frecce d’Argento resteranno a bocca asciutta. Potranno puntare a qualche vittoria di tappa, ma la lotta per il titolo non sarà di loro competenza. Alla luce di questa situazione, tanto vale ignorarle, escluderle da ogni ragionamento: è esattamente quello che fa Marko. Lo stile è probabilmente rivedibile, ma forse, dopo tanti anni di dominio incontrastato e tracotanza, la compagine di Brackley non merita molto di meglio.