Il nuovo obiettivo Mercedes? Wolff si lancia verso il 2023

La Mercedes potrebbe essere proiettata verso l’obiettivo della prossima stagione se la W13 non comincerà a dare i risultati desiderati

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff ammette che potrebbe esserci un momento in cui inizieranno a pensare all’obiettivo 2023. Dimenticheranno quindi lo sviluppo del loro W13? L’austriaco sostiene che attualmente stanno lavorando duramente per introdurre nuove parti che consentiranno di sbloccare il potenziale nascosto, ma non hanno ancora capito appieno le loro battute d’arresto.

Wolff, nonostante la situazione a Brackley non sia delle migliori, sostiene che ci sia ancora un margine di miglioramento e vede nella sua W13 un potenziale inespresso. “Crediamo che questa sia la linea di sviluppo che dobbiamo seguire, anche se è una cosa complicata da fare. Prima di prendere una decisione sulla priorità del 2023, dobbiamo continuare a trovare più informazioni sulla vettura attuale”.

Continua Wolff, asserendo: “Se avessimo avuto una base chiara per iniziare a sviluppare l’auto e sbloccare più potenziale, avremmo iniziato a farlo cinque mesi fa. Dobbiamo capire cosa abbiamo fatto di sbagliato, e in questo momento, semplicemente non l’abbiamo fatto. Non ancora”. Quindi la Mercedes ancora si trova in ottica dell’obiettivo 2022 e, scongiurando qualsiasi danno fatale, solo verso fine campionato penseranno al 2023.

IL PROBLEMA E’ IL WAVING?

Toto Wolff continua parlando di quale potrebbe essere il problema che sta continuando a far sfigurare la vettura Mercedes di quest’anno. “Credo che la chiave in questo momento sia a terra. Abbiamo idee e concetti interessanti che stiamo esplorando e dobbiamo trovare il modo di introdurli nell’auto. Non direi che il concetto del W13 è sbagliato, ma ci sono parti che non sono in linea con le nuove normative”.

Tuttavia Toto guarda sempre il lato positivo: “Non devi dimenticare le parti buone, è qualcosa che devi mantenere. Tuttavia, ci sono aree fondamentali che non ci permettono di sbloccare tutto il potenziale che pensiamo abbia la nostra auto, quindi dobbiamo ridurre le perdite” chiude alla fine Toto.